PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS

Retour à la case départ à New York

Les choses peuvent vite changer en séries éliminatoires. Les Rangers ont traversé la rivière Hackensack auréolés de gloire la semaine dernière, après deux spectaculaires victoires par un score identique de 5-1 contre les Devils, à Newark, au New Jersey.

On se demandait si l’inexpérience en séries des jeunes loups des Devils, mis à part Dougie Hamilton, Tomas Tatar, Ondrej Palat et Timo Meier, n’était pas en train de les couler, malgré leur troisième place au classement général.

Le gardien numéro un de l’équipe des Devils, Vitek Vanecek, malgré une splendide saison régulière, n’a pas été à l’abri des critiques.

Dans l’autre camp, on vantait évidemment les nouvelles acquisitions, Patrick Kane, quatre points lors de ces deux matchs, et Vladimir Tarasenko, deux buts en autant de rencontres.

En bref, l’élimination des Devils semblait acquise et on allait néanmoins évoquer une saison remplie de succès après ce bond de 25 places au classement général.

Dans un geste presque désespéré, l’entraîneur Lindy Ruff a confié le filet à une recrue de 22 ans, le Suisse Akira Schmid, ballotté entre la Ligue américaine et la LNH cet hiver, dans l’effervescent Madison Square Gardien lors du quatrième match. Qu’avait-il à perdre ?

La survie des Devils ne tenait qu’à un fil, lors du troisième match dimanche, mais le but en prolongation de Hamilton a redonné vie, et confiance, à cette jeune équipe.

Nous voici quelques jours plus tard, les Devils ont retraversé l’Hackensack, cette fois avec une égalité de 2-2, et les fans des Rangers attendaient anxieusement les combinaisons de trio de l’entraîneur en chef Gerard Gallant mercredi matin.

Après avoir alloué dix buts aux Rangers à domicile, les Devils en ont accordé seulement deux à leurs adversaires dans la Big Apple.

Ça n’est pas tant la brillance de Schmid — solide, il faut néanmoins l’avouer — mais le manque de compétitivité des Rangers qu’on évoque depuis quelques jours. Gallant a même osé traiter certains de ses ailiers de flemmards après le quatrième match.

Artemi Panarin et Mika Zibanejad n’ont toujours pas marqué en quatre matchs, rappellent certains collègues, même si on souligne l’apport défensif du second. Tarasenko a été blanchi lors des deux dernières rencontres.

Gallant maintiendra-t-il ses changements de trios ? À l’entraînement la veille, il a interchangé ses centres. Zibanejad s’est retrouvé avec Panarin et Tarasenko et Trocheck avec Chris Kreider et Kane.

L’entraîneur des Rangers avait adopté un ton moins acerbe mardi. « Nous avons joué neuf bonnes périodes et demie (sur douze) depuis le début de la série, a-t-il confié aux journalistes. Notre trio de jeunes (la Kid Line, composée de Filip Chytil, Alexis Lafrenière et Kaapo Kakko) a bien joué, notre gardien aussi, mais nous avons besoin d’une meilleure production de notre top six. »

Les Rangers ont probablement tenu les choses pour acquis après deux matchs. Ils sont humains, après tout. D’où les revirements de situation aussi nombreux que subits en séries, et les verdicts prématurés très audacieux.

Le cinquième match aura lieu jeudi. Peu importe le gagnant de cette série, cette rivalité commence à peine à renaître avec un noyau aussi jeune dans un camp comme dans l’autre…

Pendant ce temps dans la LHJMQ…

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Joshua Roy

Deux espoirs du Canadien, Joshua Roy et Riley Kidney, participent au carré d’as dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec Sherbrooke et Gatineau respectivement.

Sherbrooke vient d’éliminer Drummondville en quatre matchs et affrontera Halifax. Gatineau a vaincu Rouyn-Noranda en quatre matchs consécutifs également et sera opposé aux Remparts de Québec.

Après une saison de 99 points en 55 matchs en saison régulière, et un brillant championnat mondial junior, Roy, 19 ans, un choix de cinquième tour en 2021, a amassé 21 points, dont dix buts, en seulement huit matchs de séries.

Kidney, un choix de deuxième tour en 2021, a 18 points, dont quatre buts, en neuf matchs pour les Olympiques. Ils affronteront Québec, Zachary Bolduc et Nathan Gaucher en tête, tous deux des choix de premier tour.

Les adversaires de Sherbrooke, Halifax, possèdent le surdoué Jordan Dumais, repêché au troisième tour seulement en 2022 par les Blue Jackets, mais fort d’une extraordinaire saison de 140 points, dont 54 buts, en seulement 64 parties.