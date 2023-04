(New York) Après avoir perdu les deux premiers matchs à domicile, l’entraîneur des Devils du New Jersey Lindy Ruff a fait appel au gardien de but débutant Akira Schmid pour le crucial match 3. Cette décision s’est avérée payante et son équipe est de retour dans la série.

Vin A. Cherwoo Associated Press

Dougie Hamilton a marqué à 11:36 en prolongation et les Devils ont battu les Rangers de New York 2 à 1, samedi soir, pour réduire leur déficit à 2-1.

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Igor Shesterkin regarde derrière lui pour constater qu’il a été déjoué par le tir de Dougie Hamilton

Jack Hughes a également compté et Jesper Bratt a obtenu deux passes pour New Jersey, qui a perdu les deux premiers matchs à domicile par des pointages de 5-1. Schmid, qui remplaçait Vitek Vanecek, a réalisé 35 arrêts.

« Nous avons été battus deux fois de suite… nous nous sentons mieux ce soir », a déclaré Hughes. « C’est énorme pour notre confiance ce soir. Nous sommes de retour et nous sommes excités. Maintenant, nous sommes vraiment motivés pour jouer le prochain match. »

Les Devils ont fait appel à Schmid, 22 ans, après que Vanecek ait accordé neuf buts sur 52 tirs au cours des deux premiers matchs. Schmid est devenu le premier gardien débutant à amorcer un match de séries éliminatoires pour les Devils depuis Martin Brodeur en 1994.

Schmid a réalisé 11 arrêts en première période, 10 en deuxième, 6 en troisième et 8 en prolongation pour remporter sa première titularisation en séries éliminatoires.

« Nous savons comment il est, il est comme froid comme la pierre, toujours détendu et équilibré », a déclaré Hughes à propos du jeune gardien. « Nous avons une grande confiance en Schmid lorsqu’il arrive. Je pense qu’il a montré à tout le monde à quel point il est bon et nous aimerions qu’il continue sur cette lancée. »

Chris Kreider a marqué pour New York. Igor Shesterkin a arrêté 26 tirs.

Les Rangers ont commis 19 revirements après en avoir commis neuf lors des deux premiers matchs de la série.

« Il est normal de perdre la rondelle, mais aujourd’hui, nous avons parfois pris la mauvaise décision », a déclaré Mika Zibanejad. « C’est ce qu’ils veulent. … Ils sont bons, ils mettent la pression partout et essaient de forcer ces revirements pour pouvoir donner la balle à leurs attaquants rapides et passer à la contre-attaque. »

En prolongation, Bratt a trouvé Hamilton sur le côté droit, et le défenseur a patiné dans le cercle droit et battu Shesterkin du côté du gant.

« J’ai commencé par une bonne échappée, un bon retournement de situation, et j’ai essayé de me retrouver dans la mêlée et, évidemment, Bratt m’a trouvé sur un excellent jeu », a déclaré Hamilton. « Je pense qu’il y avait quelques corps devant, alors j’essayais juste d’être patient quand j’ai eu la rondelle, j’ai vu un petit endroit pour tirer et heureusement je l’ai fait. »

Le quatrième match aura lieu au Madison Square Garden lundi soir et le cinquième au New Jersey jeudi.