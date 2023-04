Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH.

Les Rangers assomment les Devils dans leur première confrontation

Igor Shesterkin a arrêté 27 tirs, Chris Kreider a marqué deux buts en supériorité numérique et les Rangers de New York ont assommé les Devils du New Jersey 5-1, mardi soir, dans le premier match de cette série de premier tour dans l’Est.

« Il a été notre meilleur joueur, a assuré Kreider à propos de Shesterkin. Il joue avec beaucoup de confiance. »

Vladimir Tarasenko, Ryan Lindgren et Filip Chytil ont également fait trembler les filets pour les Rangers.

Adam Fox a obtenu quatre aides et Artemi Panarin en a ajouté deux dans ce septième affrontement entre les deux équipes en séries éliminatoires, le premier depuis 2012.

Lorsque les Devils se sont montrés menaçants, ils ont manqué le filet ou Shesterkin les a repoussés.

« Je pense que certains de nos joueurs n’ont pas très bien géré la rondelle en début de match, a constaté Lindy Ruff, l’entraîneur des Devils. C’est probablement dû à la nervosité, au trac. Je pense que tout le monde dans cette salle qui n’a pas participé à un match de séries sait maintenant ce que c’est que d’être dans ce genre de match, de vivre ce type d’atmosphère. »

Leur seul but a été marqué sur un tir de pénalité de Jack Hughes à 2 : 46 de la fin du match. Vitek Vanecek a réalisé 18 arrêts.

Les Rangers ont également remporté la bataille des équipes spéciales. Kreider a marqué sur deux de leurs trois supériorités et les Rangers ont stoppé les Devils au fil de quatre avantages numériques.

« Nous n’avons pas exploité nos chances en supériorité numérique et cela nous a fait mal ce soir, a dit le capitaine des Devils, Nico Hischier, qui a été très chahuté par les Rangers. Les équipes spéciales, avec le recul et à part ça, je pense qu’on a fait un effort. On a pas manqué d’efforts ce soir, mais c’est comme ça que ça se passe parfois. »

Les Rangers ont donné le ton dans les 10 premières minutes et n’ont jamais regardé en arrière. Ils ont frappé, bloqué des tirs et se sont montrés très physiques autour du filet.

Le deuxième match aura lieu jeudi soir, encore une fois au New Jersey.

Tom Canavan, Associated Press