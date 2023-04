Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Associated Press

Les Rangers ont conclu la campagne avec une fiche de 47-22-13, au troisième rang de la section Métropolitaine avec 107 points. Ils affronteront les Devils du New Jersey au premier tour des séries éliminatoires.

Timothy Liljegren et William Nylander ont aussi touché la cible pour les Torontois. Artemi Panarin et Kaapo Kakko ont riposté pour les Rangers.

Acciari a poussé la rondelle derrière Jaroslav Halak avec 7 : 39 à écouler à la rencontre pour donner les devants aux Maple Leafs et leur permettre d’entamer les séries éliminatoires avec une fiche de 5-0-1 à leurs six derniers matchs.

Noel Acciari a rompu l’égalité en fin de troisième période, Joseph Woll a effectué 22 arrêts et les Maple Leafs de Toronto ont pris la mesure des Rangers de New York 3-2, jeudi soir, à l’occasion du dernier match du calendrier régulier pour les deux équipes.

Les Devils battent les Capitals 5-4

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Luke Hughes (43) et Jack Hughes (86)

Dougie Hamilton a créé l’égalité en troisième période, Luke Hughes a marqué son premier but dans la LNH en prolongation et les Devils du New Jersey ont battu les Capitals de Washington 5-4, jeudi soir, à l’occasion de leur dernier match en saison régulière.

Les Devils ont effacé un déficit de trois buts, grâce à deux buts d’Erik Haula et un autre en supériorité numérique de Miles Wood.

Cependant, la victoire des Hurricanes de la Caroline en Floride a permis aux Devils de s’emparer de la deuxième place de la section Métropolitaine. Ils affronteront donc les Rangers de New York au premier tour des séries éliminatoires dans l’Association Est.

C’est la première fois que les Devils et les Rangers s’affronteront en séries éliminatoires depuis la finale de l’Est en 2012. Les trois clubs de la région de New York participent en même temps aux séries éliminatoire de la LNH pour la première fois depuis 2007.

L’objectif de terminer au premier rang après 82 matchs était secondaire jeudi, puisque les Devils souhaitent être en santé pour le premier match de leur série qui aura lieu lundi ou mardi prochain. Les Devils ont dont offert une soirée de congé au gardien Vitek Vanecek, à l’attaquant Ondrej Palat et aux défenseurs Ryan Graves et John Marino.

