Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Les Sabres de Buffalo s’imposent 5-2 lors de leur dernier match de la saison

Casey Mittelstadt a inscrit un but et une aide, et Victor Olofsson, Alex Tuch et Peyton Krebs ont également fait trembler les filets pour les Sabres. Devon Levi a arrêté 29 tirs pour les Sabres, qui ne participeront pas aux séries éliminatoires pour la 12e saison consécutive, la plus longue période de disette de la LNH.

Johnny Gaudreau et Tyler Angler ont marqué pour les Blue Jackets, qui termine au 31e rang et est assuré d’obtenir l’un des quatre premiers choix au repêchage de la LNH. Jon Gillies a réalisé 24 arrêts avant d’être remplacé en troisième période par Michael Hutchinson, qui a terminé avec sept arrêts.

Gaudreau a donné l’avantage aux Blue Jackets 34 secondes après le début de la première période, mais la majeure partie de la deuxième période a vu les Sabres dominer, et a vu Skinner, Olofsson et Tuch marquer en moins de six minutes.

Nicole Kraft, Associated Press