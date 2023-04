Alex Wennberg a inscrit un but et une aide dans une victoire du Kraken contre l’Avalanche.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS

(Denver) Alex Wennberg a inscrit un but et une aide, Philipp Grubauer a arrêté 34 tirs et le Kraken de Seattle a réussi ses débuts en séries éliminatoires en battant l’Avalanche du Colorado, championne en titre de la Coupe Stanley, 3-1, mardi soir.

Pat Graham Associated Press

Le Kraken, qui existe depuis seulement deux ans, est devenu la 13e franchise en expansion à remporter une victoire lors de leur premier match de séries éliminatoires, selon NHL Stats.

Eeli Tolvanen a marqué le premier but de l’histoire de l’équipe en séries éliminatoires au début de la première période, et Morgan Geekie a scellé le sort du match en faisant trembler les filets dans le troisième vingt.

Mikko Rantanen a été le seul buteur de l’Avalanche, qui a vu sa série de 10 victoires consécutives au premier tour s’arrêter.

Alexandar Georgiev a réalisé 27 arrêts. Il sort d’une saison régulière de 40 victoires, la meilleure de sa carrière.

Le deuxième match aura lieu jeudi à Denver.