PHOTO MARK HUMPHREY, ASSOCIATED PRESS

L’Avalanche du Colorado est en ascension au bon moment de la saison de hockey, ce qui permet au vainqueur de la Coupe Stanley en 2021-22 d’espérer répéter son exploit de l’an dernier.

Larry Lage Associated Press

« Une fois que vous y avez goûté, c’est quelque chose que vous voulez, de nouveau », a résumé le défenseur de l’Avalanche, Bowen Byram.

L’Avalanche a conclu son calendrier régulier avec une victoire de 4-3 à Nashville, vendredi soir, grâce au troisième but du match de Nathan MacKinnon avec 1:42 à jouer au temps réglementaire.

L’Avalanche a ainsi terminé au premier rang de la section Centrale pour une troisième année consécutive et il se mesurera au Kraken de Seattle lors de la première ronde des séries.

L’Avalanche a affiché un dossier de 31-7-4 au fil des trois derniers mois et a conclu la saison avec 29 victoires à l’étranger, un record d’équipe, dont 11 de suite après un revers à Dallas, le 4 mars.

« Je pense qu’en janvier, nous étions sixièmes dans notre section », a noté l’attaquant Mikko Rantanen.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Mikko Rantanen

« De la façon dont nous avons joué lors de la deuxième moitié de l’année, bataillé et trouvé un moyen de mériter l’avantage de la glace, c’est énorme pour notre équipe. »

L’Avalanche amorcera la défense de son titre mardi soir, devant ses partisans, contre le Kraken qui a amassé 19 victoires de plus en 2022-23 que lors de sa saison inaugurale, l’an dernier.

Les champions en titre n’ont pas été aussi dominants cette année que la saison dernière, lorsqu’ils ont récolté 56 victoires, un record de la concession, avant de gagner 16 matchs sur 20 pendant les éliminatoires, incluant deux séries remportées à la suite de balayages.

L’Avalanche a perdu des atouts offensifs pendant l’entre-saison lorsque Nazem Kadri et Andre Burakovsky ont signé des contrats à titre de joueurs autonomes avec Calgary et Seattle, respectivement.

Des blessures ont ensuite poussé l’équipe à faire appel à un nombre de joueurs records lors d’une même saison. La liste des éclopés inclut le capitaine Gabriel Landeskog, qui a raté la totalité de la campagne et qui ne jouera pas lors des séries à cause d’une blessure au genou droit qui a nécessité deux opérations.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Gabriel Landeskog a annoncé jeudi qu’il raterait les séries éliminatoires.

L’équipe regorge de super-étoiles avec MacKinnon et Rantanen parmi ses attaquants, et Cale Makar, lauréat en titre du trophée Norris remis au meilleur défenseur.

La direction de l’Avalanche a également posé un geste judicieux en allant chercher le gardien Alexandar Georgiev des Rangers de New York en retour de choix au repêchage en juillet.

De son côté, le Kraken semble désavantagé devant le filet, où Martin Jones et Philipp Grubauer se sont partagé le travail et ont tous deux accordé près de trois buts par partie.

Le Kraken sera aussi privé des services de Burakovsky au début des séries, lui qui s’est soumis à une opération pour traiter une blessure au bas du corps. Burakovsky, qui a obtenu 39 points en 49 rencontres, n’a pas joué depuis le 7 février.

Un regard sur les autres séries de première ronde dans l’Ouest

Golden Knights de Vegas vs Jets de Winnipeg

Champions de la section Pacifique et meilleure équipe au classement général de l’Association Ouest, les Golden Knights de Vegas seront les hôtes des Jets de Winnipeg lors du premier match, mardi soir.

Les Golden Knights, qui avaient participé aux séries éliminatoires lors de chacune de leurs cinq premières campagnes avant d’en être exclues l’an dernier, ont établi un record d’équipe avec 111 points.

Jack Eichel a été leur meilleur marqueur et les Golden Knights sont dirigés par Bruce Cassidy, qui en est à sa première saison à la barre de l’équipe. Les Golden Knights souhaitent aussi que le capitaine Mark Stone puisse revenir d’une blessure au dos qui l’a tenu au rancart pendant trois mois.

PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jack Eichel

Les Jets auront besoin que l’attaquant Kyle Connor et le gardien Connor Hellebuyck soient leurs meilleurs joueurs pour espérer surprendre les Golden Knights et accéder au deuxième tour.

Oilers d’Edmonton vs Kings de Los Angeles

Respectivement deuxième et troisième au classement de la section Pacifique, les Oilers et les Kings croiseront le fer pour une deuxième année de suite, à compter de lundi soir à Edmonton. L’an dernier, Connor McDavid et ses coéquipiers sont venus à bout des Kings en sept matchs.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Connor McDavid et Leon Draisaitl ont terminé respectivement premier et deuxième marqueurs de la LNH cette saison.

McDavid pourrait faire en sorte que ce duel revanche ne s’éternise pas. La super-vedette de 26 ans a mené la LNH avec 64 buts et 153 points. Il a devancé son coéquipier Leon Draisaitl, deuxième au classement, par 25 points et David Pastrnak, des Bruins, par 40 points.

Celui qui devrait être couronné le joueur le plus utile à son équipe voudra en faire plus cette année lors des séries éliminatoires après le coup de balai dont les Oilers ont été victimes aux mains de l’Avalanche en finale de l’Association Ouest l’an dernier.

Anze Kopitar demeure le meneur chez les Kings, après sa saison de 74 points à l’âge de 35 ans. Toutefois, pour maintenir la cadence avec la puissante attaque des Oilers, les Kings auront besoin du retour de joueurs éclopés.

Kevin Fiala, deuxième marqueur de l’équipe, a raté les deux dernières semaines à cause d’une blessure au bas du corps. De plus, Gabriel Vilardi, auteur de 41 points en 63 rencontres, a été inactif au cours des dernières semaines à cause d’une blessure au haut du corps.

Stars de Dallas vs Wild du Minnesota

Les Stars et le Wild, qui ont respectivement terminé deuxième et troisième dans la section Centrale, se rencontreront pour le premier match lundi soir à Dallas.

Sous la direction de l’entraîneur-chef Peter DeBoer, le jeune attaquant Jason Robertson a atteint le plateau des 40 buts pour une deuxième saison consécutive. De plus, Jamie Benn, maintenant âgé de 33 ans, s’est distingué avec une récolte de 78 points.

PHOTO JEFF MCINTOSH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jason Robertson

De son côté, le Wild voudra mettre fin à une séquence de six éliminations consécutives en première ronde et atteindre le tour suivant pour la première fois depuis 2015.

Devant les filets, le Wild pourrait décider d’employer une sorte de système d’alternance avec le vétéran québécois Marc-André Fleury, 38 ans, et le jeune Filip Gustavsson, 24 ans.

Le journaliste sportif d’Associated Press Pat Graham, à Denver, et le pigiste de l’Associated Press Jim Diamond, à Nashville, ont contribué à ce texte.