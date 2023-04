Après une première soirée mouvementée dans la LNH, voici un aperçu des séries qui commencent ce mardi.

Lightning de Tampa Bay contre Maple Leafs de Toronto

Si l’on faisait fi de l’histoire récente, les Maple Leafs de Toronto seraient largement favoris à l’aube de cette série. Ils ont amassé 111 points en saison, 13 de plus que le Lightning de Tampa Bay, et terminé l’année en force avec une fiche de 7-1-2, contre 4-6 pour le Lightning.

Mais le Lightning a atteint la finale de la Coupe Stanley lors des trois derniers printemps tandis que les Maple Leafs cherchent à franchir le premier tour pour la première fois depuis… 2004. La pression est forte sur le groupe actuel, éliminé dès le premier tour ou avant lors des six dernières saisons.

Toronto se présente en outre avec un gardien inexpérimenté, Ilya Samsonov. Celui-ci a même eu l’audace d’affirmer que les Maple Leafs étaient les meilleurs à tous les chapitres.

Peut-être cependant cet autre échec prématuré l’an dernier, en sept matchs contre ce même Lightning, aura-t-il fait assez mal pour que les joueurs des Maple Leafs jouent comme si leur vie en dépendait.

À tout le moins, le poste de leur directeur général Kyle Dubas, et probablement celui de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, dépend fort probablement d’une victoire au premier tour…

Joueurs à suivre

Lightning : Andrei Vasilevskiy

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Andrei Vasilevskiy

Vasilevskiy a connu une saison légèrement inférieure à ses standards, mais il demeure monstrueux devant son filet et peut semer le doute dans la tête des joueurs des Maple Leafs, surtout en début de série, s’il est au sommet de son art.

Maple Leafs : Mitch Marner

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mitch Marner

Marner a des choses à se faire pardonner. Il frôle les 100 points en saison, mais s’efface en séries éliminatoires. Il a marqué seulement 7 buts en 39 matchs en pareille occasion, avec 26 aides. Il voudra prouver qu’il a la volonté et la puissance nécessaires pour briller également dans un contexte plus intense et violent.

Joueurs sous le radar

Lightning : Nick Paul

Le Lightning a toujours su compter sur de gros troisièmes trios lors de ses conquêtes de la Coupe. Nick Paul, un colosse de 6 pi 3 po et 225 lb, obtenu l’an dernier pour Mathieu Joseph et un choix de quatrième tour, sera au centre de ce trio. Il peut aussi produire offensivement, comme en font foi ses 17 buts.

Maple Leafs : Ryan O’Reilly

O’Reilly a beaucoup ralenti chez les Blues de St. Louis avant d’être échangé, mais son expérience pourrait faire la différence à Toronto, au sein d’une bande de joueurs plutôt verts. On devrait confier le centre du deuxième trio, avec John Tavares et William Nylander, à ce gagnant du trophée Conn-Smythe remis au joueur par excellence en séries en 2019.

Rangers de New York contre Devils du New Jersey

Les Devils ont remporté cinq matchs de plus en saison que leurs adversaires du premier tour, mais en revanche, les Rangers possèdent l’expérience des séries.

L’entraîneur-chef Lindy Ruff a été couvert de huées lors du match d’ouverture, mais les Devils ont connu une année de rêve en terminant au troisième rang du classement général.

Il s’agit néanmoins pour ce groupe d’une première participation aux séries depuis 2018, et encore, seuls Nico Hischier, Jesper Bratt, Miles Wood et Damon Severson y étaient.

Les Rangers ont amassé quelques points de moins que la saison précédente, mais ils ont atteint le carré d’as le printemps dernier avec le groupe actuel. Cette expérience pourrait peser dans la balance.

Les Devils ont acquis un joueur de premier plan à la date limite des transactions, Timo Meier, mais les Rangers, deux, Patrick Kane et Vladimir Tarasenko.

La pression sera forte aussi sur le gardien des Devils, Vitek Vanecek, en raison de son inexpérience, seulement trois départs en séries, contrairement à Igor Shesterkin, fort de son parcours de vingt matchs l’an dernier.

Joueurs à suivre

Rangers : Patrick Kane

PHOTO JAMES GUILLORY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Patrick Kane

Kane a eu un rendement inférieur aux attentes depuis son arrivée de Chicago, seulement 12 points, dont 5 buts, en 19 matchs, mais on aime se remémorer à New York que Martin St-Louis avait lui aussi été moyen après son acquisition avant de renaître en séries.

Devils : Timo Meier

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Timo Meier

Meier a coûté quelques bons jeunes joueurs et deux choix de premier tour si les conditions sont remplies, et il a connu des débuts timides au New Jersey, avec six points en treize matchs, mais il a fini fort avec huit points en autant de rencontres. Il pourrait se retrouver sur un troisième trio avec Erik Haula et Jesper Boqvist pour équilibrer les forces.

Joueurs sous le radar

Rangers : Alexis Lafrenière

Le troisième trio de jeunes à New York, Alexis Lafrenière, Kaapo Kakko et Filip Chytil, a enfin commencé à s’exprimer cet hiver. Lafrenière a amassé 15 points en 27 matchs en février et mars.

Devils : John Marino

Une transaction fort payante pour les Devils, qui ont obtenu en John Marino un défenseur de top 4 pour un plus jeune arrière, Ty Smith, incapable de s’accrocher à la LNH pour l’instant. Marino joue contre les gros trios adverses avec Ryan Graves et il est le défenseur le plus utilisé en infériorité numérique.

Kraken de Seattle contre Avalanche du Colorado

Une victoire de Seattle constituerait l’une des plus grandes surprises des dernières années en séries éliminatoires.

Neuf points séparent les deux équipes, mais aussi, surtout, l’Avalanche du Colorado connaît le tabac après avoir remporté la Coupe Stanbley l’an dernier ; le Kraken, lui, accède aux séries à sa deuxième année d’existence et s’appuie sur un centre numéro un de seulement 20 ans, Matthew Beniers.

Rendons néanmoins à César ce qui lui revient, cette équipe constituée de joueurs rejetés par d’autres formations pour la plupart a tout de même amassé 100 points. L’entraîneur-chef Dave Hakstol a su maximiser les performances de ce groupe, et l’efficacité du jeu collectif a compensé le manque de talent.

S’il fallait encourager le Kraken, mentionnons les ennuis de santé de Cale Makar, absent lors des sept derniers matchs de la saison, la mise au rancart du capitaine Gabriel Landeskog pour l’entièreté des séries, et le fait qu’on n’ait jamais réussi à remplacer le deuxième centre Nazem Kadri.

Malgré tout, le Colorado n’a pas perdu à la régulière lors des huit dernières rencontres de la saison…

Joueurs à suivre

Kraken : Matthew Beniers

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matthew Beniers

Deuxième choix au total en 2021, derrière Owen Power, Beniers a constitué l’une des principales locomotives à l’attaque avec 57 points, dont 24 buts, à seulement 20 ans. La marche est haute néanmoins en séries contre une formation aussi puissante.

Avalanche : Cale Makar

PHOTO RON CHENOY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Cale Makar

Dans quel état se présentera Makar, encore brillant offensivement avec 66 points en 60 matchs, après avoir raté les sept dernières rencontres, sans compter dix matchs entre le 9 février et le 1er mars pour soigner une commotion cérébrale ?

Joueurs sous le radar

Kraken : Adam Larsson

L’échange de Taylor Hall pour Adam Larsson avait été décrié à l’époque à Edmonton, mais les Oilers ont mis deux ans à se remettre de son départ. Larsson, deuxième choix au total en 2011, vient de connaître sa meilleure saison offensive avec 33 points, mais il est surtout reconnu pour ses qualités défensives. Il sera dans les pattes de MacKinnon autant que possible.

Avalanche : Lars Eller

Certains ont peut-être raté la nouvelle, mais l’ancien centre du Canadien est passé d’une formation à la dérive, les Capitals de Washington, à l’Avalanche. Une occasion de remporter sa deuxième Coupe en carrière, à 33 ans.

Jets de Winnipeg contre Golden Knights de Vegas

Les Jets de Winnipeg ont surpassé les attentes avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Rick Bowness, intraitable dès le départ avec ses vedettes Mark Scheifele et Blake Wheeler, mais le club s’est essoufflé et a obtenu sa qualification en séries par la peau des fesses.

Les Golden Knights ont su connaître du succès malgré la blessure à leur improbable gardien numéro un Logan Thompson. Laurent Brossoit sera sans doute le titulaire lors du premier match, secondé par Jonathan Quick, rescapé des Kings de Los Angeles, via Columbus.

Brossoit, 30 ans, a ressuscité en fin de saison. Il montre une fiche de 7-0-3, une moyenne de 2,17 et un taux d’arrêts de ,927, mais il fera face à l’un des meilleurs de sa profession, Connor Hellebuyck.

Joueurs à suivre

Jets : Pierre-Luc Dubois

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Pierre-Luc Dubois

Dubois affichait 42 points après 41 matchs, mais l’offensive était moins au rendez-vous en deuxième moitié de saison, avec 21 points en 32 rencontres. On retiendra surtout ses performances en séries, où il devrait jouer au centre du premier trio entre Kyle Connor et Scheifele.

Golden Knights : Jack Eichel

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jack Eichel (au centre)

Eichel produit moins que l’une des quatre pièces obtenues pour ses services, Alex Tuch, mais on le dit plus responsable défensivement et on vante ses qualités de leader. Ses 66 points en 67 matchs sont convenables, mais ne disent pas tout sur son jeu.

Joueurs sous le radar

Jets : Nino Niederreiter

L’acquisition de Niederreiter des Predators de Nashville pour un choix de deuxième tour en 2024 le 25 février n’a pas fait grand bruit, mais ce jeune vétéran peut être fort utile en séries en raison de son gabarit et de son sens des responsabilités défensives. Il complétera en principe un troisième trio, mais pourrait obtenir une promotion si Nikolaj Ehlers n’est pas rétabli à temps.

Golden Knights : Mark Stone

Comme par enchantement, Mark Stone devrait revenir à temps pour le début des séries éliminatoires. Il n’avait pas joué depuis le 12 janvier. Les mauvaises langues diront qu’on a retardé son retour de façon à se conformer au plafond, puisque les salaires ne sont plus comptabilisés en séries.