Les Bruins de Boston rendraient un joli service au Canadien en éliminant les Panthers de la Floride. Même sans Patrice Bergeron et désormais David Krejci, ils ont pris l’avance 3-1 dans leur série en l’emportant à nouveau dimanche.

Si les Panthers perdent au premier ou au deuxième tour des éliminatoires, le choix de premier tour obtenu des Panthers pour Ben Chiarot demeurera au 17e rang.

Si la Floride parvient à effectuer un retour contre Boston, et ensuite franchir le tour suivant, ce choix reculera de douze rangs, pour se situer en 29e place, puisque les quatre équipes dans le carré d’as des séries obtiennent les derniers choix de chaque tour du repêchage.

Le Canadien, par exemple, devait repêcher au 16e rang en 2021, en vertu de sa place au classement général. Mais il a obtenu le 31e et avant-dernier choix du premier tour et des six suivants en raison de sa participation à la finale de la Coupe Stanley.

Montréal a choisi le défenseur Logan Mailloux à ce rang.

Il y a un moment au cours de l’hiver où les fans du Canadien rêvaient de voir le choix des Panthers donner une possibilité de remporter la loterie. À un certain moment de la saison, ce choix se situait dans le top dix.

Mais le CH ne crachera pas sur un choix situé au 17e rang, surtout pour un joueur de location comme Chiarot, qui n’était plus dans les plans du Canadien, désormais en reconstruction, et dont l’expérience en Floride fut de courte durée.

Taux de succès plus élevé

Il y a évidemment toujours moyen de trouver des perles en fin de premier tour. Mais le taux de succès est nettement plus élevé dans le top vingt.

Prenons quatre repêchages récents au hasard, entre 2017 et 2014, et examinons-y les choix entre le 17e et le 20e rang, puis entre le 28e et le 31e rang.

2017

17- Timothy Liljegren, défenseur, Toronto

18- Urho Vaakanainen, défenseur, Boston

19- Josh Norris, centre, San Jose

20- Robert Thomas, centre, St. Louis



28- Shane Bowers, centre, Ottawa

29- Henri Jokiharju, défenseur, Buffalo

30- Eeli Tolvanen, attaquant, Nashville

31- Kim Kostin, attaquant, St. Louis

2016

17- Dante Fabbro, défenseur, Nashville

18- Logan Stanley, défenseur, Winnipeg

19-Kieffer Bellows, attaquant, NY Islanders

20- Dennis Cholowski, défenseur, Detroit



27- Brett Howden, attaquant, Tampa

28- Lucas Johansen, défenseur, Washington

29- Trent Frederic, centre, Boston

30- Sam Steel, centre, Anaheim

2015

17- Kyle Connor, attaquant, Winnipeg

18- Thomas Chabot, défenseur, Ottawa

19- Evgeny Svechnikov, centre, Detroit

20- Joel Eriksson-Ek, centre, Minnesota



27- Jacob Larsson, défenseur, Anaheim

28- Anthony Beauvillier, attaquant, NY Islanders

29- Gabriel Carlsson, défenseur, Columbus

30- Nick Merkley, attaquant, Arizona

2014

17- Travis Sanheim, défenseur, Philadelphie

18- Alex Tuch, attaquant, Minnesota

19- Tony DeAngelo, défenseur, Tampa

20- Nick Schmaltz, centre, Chicago



27- Nikolay Goldobin, attaquant, San Jose

28- Josh Ho-Sang, attaquant, NY Islanders

29- Adrian Kempe, attaquant, Los Angeles

30- John Quenneville, centre, New Jersey

Sur seize joueurs repêchés entre le 17e et le 20e, on y a récolté neuf joueurs de trio offensif ou top quatre en défense, pour un taux de succès de 56 %, contre seulement deux, Adrian Kempe et Henri Jokiharju pour les choix entre le 27e et le 30e rang, pour un taux de seulement 12,5 %.

Nous n’avons pas inscrit Anthony Beauvillier dans la catégorie des attaquants de trios offensifs puisqu’il n’a pas connu de saison de plus de 40 points en carrière, mais il pourrait le devenir si jamais il poursuit sur une telle lancée depuis son acquisition par les Canucks (20 points en 33 matchs).

Eeli Tolvanen fait bien au sein d’un troisième trio à Seattle après avoir été obtenu au ballottage au cours de l’hiver (27 points, dont 16 buts, en 48 matchs), mais il devra maintenir le rythme sur quelques saisons avant d’être considéré un attaquant de premier plan.

Il y a donc moyen de trouver des joueurs dominants entre le 17e et le 20e rang. Robert Thomas est un centre numéro un à St. Louis. Il produit à un rythme de 80 points par saison sur une année complète depuis deux ans.

Josh Norris constituait le centre numéro un à Ottawa en début de saison, avant de se blesser, avec une production de 55 points en 66 matchs à seulement 22 ans l’année précédente.

Joel Eriksson-Ek a mis du temps à s’épanouir au Minnesota, mais il a finalement atteint le même statut, à 26 ans. Il vient d’obtenir une saison de 61 points et a constitué le centre le plus utilisé de son club.

Alex Tuch s’est lui aussi développé sur le tard. Il a même changé d’équipe deux fois. Il vient d’amasser 79 points, dont 36 buts, en seulement 74 matchs à Buffalo.

Kyle Connor est l’un des meilleurs buteurs de la LNH depuis quelques années et Thomas Chabot est établi depuis plusieurs saisons à titre de défenseur numéro un des Sénateurs.

Pour un Brady Skjei (28e) en 2012, il y a aussi Tomas Hertl (17e), Teuvo Teravainen (18e) et Andrei Vasilevskiy (19e).

S’il fait un choix avisé, le Canadien pourrait mettre la main sur un joueur intéressant au 17e rang. Les Bruins doivent désormais terminer le travail.

L’impact de Ryan O’Reilly

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Ryan O’Reilly

La série entre les Maple Leafs et le Lightning est encore jeune, Toronto mène seulement 2-1, après tout, mais l’acquisition de Ryan O’Reilly vaut déjà son pesant d’or, peu importe la conclusion de cette série.

Le capitaine de Blues, obtenu avec Noel Acciari pour un choix de fin de premier tour en 2023, et des choix de deuxième, troisième et quatrième tour, a eu un impact direct sur la victoire des Leafs dimanche, et peut-être sur leur retour avec panache après une défaite gênante en début de série.

L’expérience et le calme d’O’Reilly, gagnant du trophée Conn-Smythe lors de la conquête de la Coupe par les Blues en 2019, ont sans doute eu un impact après le premier match.

Samedi, non seulement O’Reilly a-t-il provoqué l’égalité avec une minute à faire en troisième période en saisissant un retour de tir dans l’enclave, il a bloqué un tir dans les derniers instants de la période, puis remporté clairement une mise en jeu importante devant Brayden Point avec 47 secondes à faire en première période de prolongation pour provoquer le but gagnant du défenseur Morgan Reilly. Il avait aussi obtenu une aide sur le but d’Acciari en première période.

O’Reilly a cinq points en trois matchs jusqu’ici et un taux d’efficacité de 61 % lors des mises en jeu. Sa présence n’offre aucune garantie de succès, mais pour se donner au moins une chance de franchir le premier tour pour la première fois depuis 2004, les Leafs devaient compter sur un joueur de cette trempe.