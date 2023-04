Ne les cherchez pas dans les rues de Montréal. Les dirigeants du Canadien et leurs recruteurs sont déjà en Europe. Le Championnat mondial des moins de 18 ans s’entamait jeudi, à Bâle et à Porrentruy, en Suisse.

Il y a des absents de taille, entre autres Connor Bedard et Adam Fantilli, mais comme le Canadien pourrait repêcher entre le cinquième et le septième rang s’il ne remporte pas la loterie, détient le choix de premier tour des Panthers situé au 17e rang* et un choix de deuxième tour au 37e rang, sans compter les autres, il y aura plusieurs candidats à surveiller.

Regina, l’équipe junior de Bedard, est éliminée malgré les 20 points en sept matchs du jeune homme, mais l’incontournable premier choix au total n’ira pas perdre son temps en Suisse. Il était déjà trop fort pour les moins de 20 ans cet hiver (23 points en seulement sept matchs), on l’enverra sans doute avec l’équipe canadienne au Championnat mondial avec les joueurs écartés des séries de la LNH.

Les deux choix probables après Bedard, Adam Fantilli et Leo Carlsson n’y sont pas en raison de leur date de naissance. Ils sont nés entre le 15 septembre et le 31 décembre, des late dans le jargon du hockey, donc inéligibles pour ce Championnat, car ils ont eu 18 ans il y a plusieurs mois déjà.

Fantilli, 65 points en 36 matchs à l’Université du Michigan, aurait été admissible au repêchage de 2022 s’il était né un mois plus tôt. Carlsson, 25 points en 44 matchs à Örebro, en première division suédoise (SHL), est né le 26 décembre.

Matvei Michkov, 20 points en 27 matchs dans la KHL, demeure un autre candidat de choix à ce repêchage, mais il constitue un late lui aussi, et de toute façon la Russie est écartée des compétitions internationales depuis leur entrée en guerre contre l’Ukraine.

Le grand défenseur droitier autrichien David Reinbacher, 22 points en 46 matchs à Kloten, en Suisse allemande, entre lui aussi dans la catégorie des late.

Quelques bons candidats

Parmi les autres espoirs, dont certains pourraient se retrouver dans la mire du Canadien en cas d’insuccès à la loterie, se trouve le centre droitier Will Smith, 107 points en seulement 53 matchs au sein du programme de développement américain, une production largement supérieure à celle de Logan Cooley l’année précédente.

Les statistiques de Smith, engagé avec Boston College en prévision de l’an prochain, demeurent impressionnantes, il constitue probablement une version améliorée de Shane Wright, mais ses détracteurs aimeraient le voir jouer avec plus de hargne et améliorer son explosivité sur patins.

Son coéquipier Oliver Moore, un centre gaucher, 66 points en 54 matchs, promis à la puissante Université du Minnesota la saison prochaine, Ryan Leonard, centre droitier, 77 points en 50 matchs, lié à Boston College lui aussi, et le plus jeune fils de l’ancien hockeyeur Yanic Perreault, Gabriel, un ailier, le plus prolifique du groupe avec 114 points, dont 48 buts, en 56 matchs, seront aussi à surveiller. Ils sont tous classés dans le top 15 sur une majorité de listes de recruteurs spécialisés.

L’un des espoirs canadiens les plus doués, Zach Benson, un centre de 5 pieds 10 pouces et 159 livres, 98 points en 60 matchs en saison régulière à Winnipeg, dans la Ligue junior de l’Ouest (WHL), est toujours en séries éliminatoires avec son club.

Andrew Cristall, 95 points en 54 matchs à Kelowna, en WHL, Colby Barlow, 79 points, dont 46 buts, en 59 matchs à Owen Sound, dans la Ligue junior de l’Ontario, et l’ailier Matthew Wood, 34 points en 35 matchs à sa première saison à l’Université du Connecticut, sont du tournoi.

Mais le Canada a subi une correction de 8-0 aux mains de la Suède lors de son match d’ouverture jeudi, rencontre au cours de laquelle le défenseur offensif droitier suédois Axel Sandin-Pellikka, une révélation au Championnat mondial junior, en a profité pour faire remonter sa cote avec cinq points, un but et quatre aides. Sandin-Pellikka a obtenu cinq points en 22 matchs à Skelleftea en SHL cet hiver.

Il sera aussi intéressant de voir à l’œuvre l’ailier slovaque Dalibor Dvorsky, 6 pieds 1 pouce et 187 livres, trois points au Championnat mondial junior, 14 points en 38 matchs en deuxième division suédoise avec AIK, et un autre ailier de même format, Tchèque celui-là, Eduard Sale, six points en sept matchs au Championnat mondial junior, 14 points en 43 matchs avec le HC Kometa en Tchéquie.

Il y avait aussi de nombreux absents à ce même tournoi l’an dernier, Juraj Slafkovsky, Shane Wright, Simon Nemec et David Jiricek, entre autres, mais Logan Cooley, Cutter Gauthier, Jiri Kulich, Jonathan Lekkerimäki, Noah Östlund, Liam Öhgren, Frank Nazar, Rutger McGroarty, Joakim Kemell, Jimmy Snuggerud, Joakim Kemell et Isaac Howard y étaient et ils ont tous constitué des choix de premier tour. Sans oublier un certain Lane Hutson pour les Américains…

* Le choix des Panthers se situe au 17e rang et y restera si la Floride est éliminée au premier ou au second tour. Le choix chutera au 29e rang si les Panthers atteignent le carré d’as en séries, au 31e rang s’ils passent en finale et au 32e rang s’ils remportent la Coupe Stanley.

Des changements à la formation de l’Avalanche ?

Jared Bednar cédera-t-il à la tentation de garder son premier trio intact ? La question lui a été posée, à la suite de la défaite de 3-1 de l’Avalanche aux mains du Kraken de Seattle, lors du premier match de leur série de premier tour, mardi.

« Je n’ai pas aimé nos trios, a confié l’entraîneur en chef de l’Avalanche mercredi. Nous n’avons pas joué selon les standards que nous avons établis. »

Le Colorado a deux gros morceaux de moins ce printemps, comparativement à l’an dernier. Le capitaine Gabriel Landeskog, 22 points en 20 matchs lors des séries de 2022, est perdu jusqu’à l’an prochain. Le centre Nazem Kadri, 15 points en 16 matchs, a profité de son autonomie pour joindre les Flames de Calgary.

PHOTO JACK DEMPSEY, ASSOCIATED PRESS J. T. Compher (37)

Ils n’ont pas été remplacés. J. T. Compher fait de son mieux au centre du deuxième trio, mais il n’a pas l’impact offensif de Kadri. Evan Rodrigues se retrouve sur le premier trio par défaut. Le jeune Alex Newhook n’a pas encore réussi à devenir le deuxième centre espéré.

On pourrait donc rétrograder Mikko Rantanen lors de la deuxième rencontre, jeudi soir, question de donner un peu de punch au deuxième trio, quitte à priver Nathan MacKinnon de son talent.