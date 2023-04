La pause de hockey a été courte : la saison de la LNH s’est terminée vendredi, et voici que les séries éliminatoires commencent dès lundi avec un feu d’artifice. Voici donc un aperçu des quatre premières séries.

Panthers de la Floride c. Bruins de Boston

Cet affrontement est inégal, en principe. À la surprise générale, avec un club vieillissant, les Bruins ont connu une saison presque parfaite. Ils ont battu un vieux record de la LNH en remportant 65 matchs. Ils ont amassé 22 points de plus que la deuxième équipe au classement général, les Hurricanes de la Caroline.

À un certain moment cet hiver, les fans du Canadien espéraient voir leur club favori remporter la loterie du repêchage avec le choix de premier tour obtenu l’an dernier des Panthers contre Ben Chiarot. La Floride était loin d’une place en séries.

Les Panthers ont remporté 12 de leurs 16 derniers matchs, avant de s’incliner dans les deux plus récents, avec une qualification déjà en poche. Ils l’ont fait avec leur troisième gardien, Alex Lyon, 30 ans, jamais repêché, sous contrat pour un an à un modeste salaire de 750 000 $ (modeste selon les standards de la LNH, évidemment !).

Le riche Sergei Bobrovsky soigne un virus depuis quelques semaines et le jeune premier Spencer Knight, ses maux à l’âme. Lyon, pendant ce temps, a maintenu une fiche de 6-1-1, avec une moyenne de 1,87 et un taux d’arrêts de ,943.

Mais il pourrait s’agir d’une dernière occasion de remporter la Coupe Stanley pour le capitaine Patrice Bergeron, et cet argument devrait suffire à motiver l’équipe.

Joueurs à suivre

Panthers : Aleksander Barkov

PHOTO REINHOLD MATAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Aleksander Barkov (16)

Matthew Tkachuk a explosé avec 109 points, dont 40 buts, mais Aleksander Barkov demeure le joueur clé à l’attaque. Les Panthers ont souffert de son absence pendant 14 matchs cet hiver. Barkov a amassé 78 points en 68 matchs et, comme Bergeron, constitue l’un des trois meilleurs attaquants défensifs de la LNH.

Bruins : Patrice Bergeron

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Patrice Bergeron

À 37 ans, Bergeron a décidé de revenir pour une année supplémentaire cet hiver. Il a connu une saison à la hauteur de ses standards avec 58 points, dont 27 buts, en 78 matchs, et une efficacité exemplaire en défensive. Il est bien entouré avec des gardiens solides et une défense revampée depuis l’arrivée il y a un an de Hampus Lindholm et Dmitry Orlov.

Joueurs sous le radar

Panthers : Brandon Montour

Sans crier gare, Brandon Montour, obtenu des Sabres pour un modeste choix de troisième tour en 2021, vient de terminer au cinquième rang des compteurs chez les défenseurs avec 73 points, de loin sa meilleure production en carrière à 29 ans. Dans son propre style, il a fait oublier MacKenzie Weegar, échangé aux Flames avec Jonathan Huberdeau pour Matthew Tkachuk.

Bruins : Pavel Zacha

Sixième choix au total en 2015, Pavel Zacha, 26 ans, a été obtenu pour le vétéran de 32 ans Erik Haula. Voilà comment une équipe comme les Bruins se régénère sans jamais reconstruire. Zacha a consolidé le troisième trio au centre et il est sous contrat pour trois autres saisons. Il vient de connaître sa meilleure saison en carrière avec 57 points.



Islanders de New York c. Hurricanes de la Caroline

Les Islanders ont atteint les séries éliminatoires de justesse, en remportant cinq de leurs dix dernières rencontres. Leur centre numéro un, Mathew Barzal, n’a pas joué depuis un mois en raison d’une blessure, mais il devrait être de retour pour le premier match.

On voit mal comment les Islanders pourront faire le poids contre une équipe aussi bien rodée, rapide, sans faiblesses apparentes, deuxième au classement général derrière les Bruins avec une deuxième saison consécutive de plus de 112 points.

Jordan Staal constitue le troisième centre de l’équipe et Paul Stastny le quatrième. L’entraîneur des Hurricanes Rod Brind’Amour peut donc envoyer le trio de son choix sans crainte contre n’importe quelle formation adverse.

Aucune équipe n’a obtenu une telle production de ses défenseurs : ceux des Hurricanes, Brent Burns et Brady Skjei en tête, ont marqué 59 buts.

Les Islanders sont quand même eux aussi dotés d’une belle profondeur avec Jean-Gabriel Pageau au centre du troisième trio et Casey Cizikas sur le quatrième. Ils peuvent aussi compter sur l’un des meilleurs jeunes gardiens de la ligue, Ilya Sorokin, fiche de 31-22-7, moyenne de 2,33 et taux d’arrêt de ,924. Frederik Andersen et Antti Raanta devraient se partager le travail chez les Hurricanes.

Joueurs à suivre

Islanders : Bo Horvat

PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bo Horvat

L’acquisition de Bo Horvat a été cruciale à Elmont, surtout avec l’absence de Barzal, quoique Horvat déçoive sur le plan offensif avec seulement 16 points en 30 matchs depuis son arrivée.

Hurricanes : Sebastian Aho

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sebastian Aho (20)

À 25 ans, Sebastian Aho vient de connaître une deuxième saison consécutive de plus de 35 buts. Il demeure le moteur de l’attaque, mais l’absence d’Andrei Svechnikov, perdu jusqu’à l’an prochain, le prive d’un complice important.

Joueurs sous le radar

Islanders : Noah Dobson

Dobson, 23 ans à peine, est de loin le meilleur défenseur offensif des Islanders, mais il peut aussi être gaffeur à ses heures. On l’utilise pour animer le jeu en supériorité numérique, mais on tente de lui éviter les confrontations contre les meilleurs trios adverses.

Hurricanes : Jesperi Kotkaniemi

L’ancien jeune centre du Canadien a terminé la saison en force avec 26 points à ses 35 derniers matchs. Il avait l’habitude à Montréal de se révéler en séries, comme en font foi ses 9 buts en 29 matchs.



Wild du Minnesota c. Stars de Dallas

Il s’agit sans doute ici de la série la plus équilibrée. Seuls cinq points séparent les Stars du Wild au classement. Ces deux clubs emploient aussi une recette semblable : des choix judicieux au repêchage ces dernières années leur ont permis de se régénérer sans reconstruire de façon agressive.

Les Stars auraient préféré éviter le Wild au premier tour, mais ils ont été coiffés au dernier moment par l’Avalanche du Colorado au premier rang. Le Colorado a perdu seulement un match à la régulière à ses dix dernières rencontres.

Dallas est tiré par ses jeunes, Jason Robertson, 109 points, le centre Roope Hintz, le défenseur Miro Heiskanen, le gardien Jake Oettinger, tous âgés de 26 ans ou moins, mais aussi de l’étonnante recrue Wyatt Johnston, 19 ans, 41 points, dont 24 buts, pour ce 23e choix au total en 2021.

Le Wild a continué à gagner malgré la perte de sa star Kirill Kaprizov, grâce entre autres à la production étonnante de Matthew Boldy, 22 ans, 15 buts à ses 20 derniers matchs. Le Minnesota sera néanmoins privé d’un centre important, Joel Eriksson-Ek, 61 points, sa meilleure production en carrière.

Le jeune gardien Filip Gustavsson, offert en cadeau par les Sénateurs d’Ottawa, vient de connaître une saison sensationnelle au Minnesota, mais on devrait en principe faire confiance au vétéran Marc-André Fleury.

Joueurs à suivre

Wild : Kirill Kaprizov

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Kirill Kaprizov

Kaprizov s’est fait attendre pendant cinq ans, après le repêchage de 2015. Mais son arrivée en 2020 a transformé le Wild. Il vient de connaître une deuxième saison de 40 buts ou plus, même s’il a raté 15 matchs. Il a disputé deux matchs en fin de saison et devrait être en bonne santé pour les séries.

Stars : Jason Robertson

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jason Robertson

Le repêchage de 2017 a permis aux Stars d’éviter une douloureuse reconstruction. Robertson, sixième compteur de la LNH avec 109 points, a été repêché en deuxième ronde ! Leur premier centre, Roope Hintz, également, deux ans plus tôt. Miro Heiskanen, troisième au total, et Jake Oettinger, 26e, sont aussi les fruits de la cuvée 2017.

Joueurs sous le radar

Wild : Brock Faber

Obtenu des Kings de Los Angeles avec un choix de premier tour (Liam Öhgren) pour Kevin Fiala, Faber, 20 ans, un défenseur droitier, vient de signer un contrat professionnel après une saison de 27 points en 35 matchs au sein de la puissante Université du Minnesota et il a joué 21 min 49 s à son premier match. On pourrait lui faire confiance en séries.

Stars : Jamie Benn

On le croyait sur la pente descendante à 33 ans, mais Jamie Benn vient de connaître une saison de 78 points, après une maigre production de 46 points l’an dernier. Un boni inespéré pour Dallas. Si seulement Tyler Seguin pouvait l’imiter…



Kings de Los Angeles c. Oilers d’Edmonton

Cet affrontement met aux prises une équipe, Edmonton, en pleine ascension après une longue et pénible reconstruction, avec un Connor McDavid au sommet de son art, et un club, Los Angeles, qui s’accroche à ses piliers Anze Kopitar et Drew Doughty et qui préfère réinitialiser, c’est-à-dire intégrer des jeunes avec parcimonie et acquérir des vétérans pour pourvoir les postes importants, notamment Phillip Danault et Kevin Fiala.

Les Oilers viennent de connaître une deuxième saison consécutive de 104 points ou plus. Ils ont atteint le carré d’as l’an dernier. Les Kings accèdent aux séries pour la deuxième saison de suite, après trois exclusions consécutives.

Les Kings ont moins de temps devant eux, puisque Kopitar, 35 ans, et Doughty, 33 ans, avancent en âge. Ils ont consolidé deux positions en cédant un choix de premier tour en 2023 et de troisième tour en 2024 aux Blue Jackets pour le gardien Joonas Korpisalo et le défenseur Vladislav Gavrikov, deux joueurs dont le contrat arrive à échéance à la fin de la saison.

Depuis le 3 mars, les Oilers sont presque imbattables, avec une fiche de 16-2-1. Ils ont marqué 82 buts et en ont accordé seulement 51. Cette série de succès coïncide avec l’arrivée du défenseur Mattias Ekholm, acquis de Nashville pour un choix de premier tour en 2023 et Tyson Barrie.

Joueurs à suivre

Kings : Joonas Korpisalo

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Joonas Korpisalo

Jonathan Quick a été traité comme un gardien bas de gamme quand il a été échangé à Columbus à la date limite des échanges après une si grande carrière à Los Angeles, mais les Kings avaient besoin d’un gardien de premier plan. Korpisalo a une fiche de 7-3-1, une moyenne de 2,13 et un taux d’arrêts de ,921 depuis son arrivée en Californie.

Oilers : Connor McDavid

PHOTO GARY A. VASQUEZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Connor McDavid

De loin le meilleur joueur de la LNH avec 153 points, dont 64 buts. McDavid a aussi amassé 33 points en seulement 16 matchs de séries l’an dernier. Il ne devrait pas s’effacer ce printemps non plus…

Joueurs sous le radar

Kings : Quinton Byfield

Deuxième choix au total en 2020, Byfield ne connaît pas une progression aussi rapide que Tim Stützle, repêché un rang après lui, mais il fait sa place graduellement. Il a amassé 22 points en 53 matchs et devrait entamer les séries à la gauche du premier trio avec Kopitar et Adrian Kempe. À 6 pieds 5 pouces et 220 livres, il a le gabarit pour se distinguer en séries.

Oilers : Stuart Skinner

Edmonton a payé à prix fort l’an dernier Jack Campbell sur le marché des joueurs autonomes, mais il a connu une saison catastrophique et la recrue Stuart Skinner, 24 ans, un choix de troisième tour en 2017, vient de se révéler. Voyons comment il réagira à la pression des séries.