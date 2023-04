PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Connor McDavid a réalisé la première saison de 150 points dans la LNH depuis le milieu des années 1990, Erik Karlsson est devenu le premier défenseur à atteindre le plateau des 100 points en plus de 30 ans et les Bruins de Boston ont écrit une page d’histoire.

Stephen Whyno Associated Press

Si on combine tout ceci, alors il devient assez évident de déterminer qui décrochera les principaux honneurs dans individuels et collectifs dans le circuit Bettman.

McDavid pourrait de nouveau être le choix unanime pour le trophée Hart remis au joueur par excellence de la ligue, Karlsson est de toute évidence le favori pour l’obtention d’un troisième trophée Norris en carrière et les Bruins pourraient s’adjuger les honneurs individuels réservés au gardien par excellence, au meilleur attaquant défensif et à l’entraîneur-chef par excellence.

Hart

Qui gagnera : Connor McDavid, Oilers d’Edmonton.

Autres candidats envisageables : Mikko Rantanen (Colorado), David Pastrnak (Boston) et Jack Hughes (New Jersey).

McDavid l’a mérité de manière unanime en 2021, et le fait que le capitaine des Oilers ait surpassé la barre des 60 buts n’a fait que renforcer son emprise sur le titre de meilleur joueur de hockey au monde. Le dernier joueur à avoir récolté 150 points en une seule saison fut Mario Lemieux et, avant cela, Wayne Gretzky.

L’Avalanche, championne en titre de la Coupe Stanley, a été décimée par les blessures et Rantanen fut leur principal élément à avoir su éviter l’infirmerie. Pastrnak, tout comme McDavid, a atteint le plateau des 60 filets, et Hughes a permis aux Devils d’accéder aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018.

Norris

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Erik Karlsson

Qui gagnera : Erik Karlsson, Sharks de San Jose.

Autres candidats envisageables : Adam Fox (N. Y. Rangers), Josh Morrissey (Winnipeg), Rasmus Dahlin (Buffalo) et Miro Heiskanen (Dallas).

Aucun défenseur n’avait atteint le plateau des 100 points dans une saison depuis Brian Leetch en 1991-92. Karlsson a accompli cet exploit à 32 ans, en faisant du même coup le favori pour cet honneur, même si les Sharks n’ont pas été dans le coup pendant l’essentiel de la campagne.

Fox a gagné le trophée Norris en 2021 et a développé son jeu en infériorité numérique afin de permettre aux Rangers de se préparer en vue des séries éliminatoires. Morrissey a pratiquement doublé sa meilleure récolte de points en carrière, Dahlin a connu une autre saison impressionnante à 22 ans et Heiskanen, un joueur complet, a étoffé sa production offensive.

Vézina

PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Linus Ullmark

Qui gagnera : Linus Ullmark, Bruins de Boston.

Autres candidats envisageables : Juuse Saros (Nashville), Ilya Sorokin (N. Y. Islanders), Jake Oettinger (Dallas) et Connor Hellebuyck (Winnipeg).

Il y a une seule ombre au tableau d’Ullmark. Il n’a effectué que 47 départs, alors qu’il faisait partie d’un système d’alternance avec Jeremy Swayman, ce qui n’empêchera pas les Bruins de décrocher le trophée William Jennings alloué à l’équipe qui a concédé le moins de buts dans la LNH. Le taux d’efficacité de 93,8 % d’Ullmark est le meilleur parmi les gardiens qui ont effectué au moins 40 présences au cours d’une saison depuis Tim Thomas, des Bruins également, en 2010-11, et sa moyenne de buts alloués de 1,89 est la meilleure depuis celle de Dwayne Roloson en 2003-04.

Sorokin et son bon ami Igor Shesterkin, des Rangers, le lauréat du trophée Vézina en 2022, ont corsé le débat, tout comme le gardien du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy. Saros, Oettinger et Hellebuyck ont tous connu d’excellentes saisons, mais Ullmark a connu la meilleure de sa carrière pour la meilleure équipe du circuit Bettman.

Selke

PHOTO NICK WOSIKA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Patrice Bergeron

Qui gagnera : Patrice Bergeron, Bruins de Boston.

Autres candidats envisageables : Mitch Marner (Toronto) et Jordan Staal (Caroline).

Bergeron a déjà gagné le trophée Selke à cinq reprises et fut finaliste à chacune des 11 dernières campagnes, et à 37 ans il est encore la référence parmi les attaquants qui excellent en défensive. Le capitaine des Bruins a reporté 60 % de ses mises en jeu (troisième dans la LNH), écoule près de deux minutes par match en infériorité numérique et est constamment confronté aux meilleurs éléments adverses — des duels qu’il remporte la plupart du temps.

Quand Bergeron accrochera ses patins, la compétition se corsera fin de déterminer l’identité de l’attaquant qui possède les meilleures qualités défensives. D’ici là, le Québécois est dans une catégorie à part.

Calder

PHOTO LINDSEY WASSON, ASSOCIATED PRESS Matty Beniers

Qui gagnera : Matty Beniers, Kraken de Seattle.

Autres candidats envisageables : Stuart Skinner (Edmonton), Mason McTavish (Anaheim), Owen Power (Buffalo), Matias Maccelli (Arizona) et Wyatt Johnston (Dallas).

Beniers semble être seul aux commandes puisqu’il est le meilleur marqueur de sa cuvée et qu’il a permis au Kraken de participer aux séries éliminatoires dès sa deuxième saison d’existence.

Skinner s’est établi en tant que gardien no 1 des Oilers et il a colmaté certaines de leurs lacunes défensives. Maccelli a haussé la cadence en fin de campagne et est devenu le deuxième meilleur marqueur de la cuvée, mais les Coyotes n’ont jamais véritablement aspiré aux séries éliminatoires, contrairement au Kraken ou à Johnston avec les Stars.

Jack Adams

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jim Montgomery

Qui gagnera : Jim Montgomery, Boston.

Autres candidats envisageables : Todd McLellan (Los Angeles), Dave Hakstol (Seattle) et Rod Brind’Amour (Carolina).

Montgomery a permis aux Bruins d’établir une nouvelle marque de la LNH au chapitre des victoires, complétant ainsi son retour triomphal après avoir été congédié abruptement par les Stars en 2019. Le légendaire entraîneur-chef Scotty Bowman, neuf fois champion de la coupe Stanley, a salué le travail des autres finalistes, mais a admis que la performance de Montgomery à elle seule lui vaut l’honneur individuel.

« Il est optimiste, et il déborde de confiance, a évoqué Bowman. Il est parvenu à maintenir le très haut niveau de confiance de son équipe tout au long de la saison. »

McLellan a permis aux Kings de renouer avec les séries éliminatoires. Hakstol est parvenu à redresser rapidement la barre chez le Kraken, et Brind’Amour est constamment dans la conversation en raison de la constance des Hurricanes.