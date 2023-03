Les semaines passent et le Canadien s’approche du premier choix au total… mais s’en éloigne également.

À Noël, Montréal était situé au huitième rang en prévision de la loterie, mais détenait également le neuvième rang en raison de la position décevante au classement des Panthers de la Floride, dont le CH détenait le choix grâce à l’échange de Ben Chiarot.

Avec 6 % de chances de remporter la loterie avec son propre choix et 5 % de probabilité de l’emporter avec celui des Panthers, le Canadien détenait presque autant de chances de gagner la loterie et mettre la main sur Connor Bedard que l’équipe classée au 30e rang (11,5 %).

Or, la chute au classement du CH est inversement proportionnelle à la remontée spectaculaire des Panthers.

Si le repêchage avait lieu aujourd’hui, Montréal repêcherait au cinquième rang avec son choix, mais au quinzième rang avec celui des Panthers, avec une infime chance (0,8 %) de repêcher… cinquième.

Le premier lot n’est plus à la portée des Panthers puisque les équipes ne peuvent gagner plus de dix rangs en remportant la loterie.

L’organisation montréalaise gagne donc trois rangs par rapport à décembre, mais perd 2,5 % de chances de remporter le premier prix.

Les chances de repêcher quatrième sont encore possibles. Les Ducks d’Anaheim, 29e au classement général, ont une fiche de 4-3-3 à leurs dix derniers matchs et se retrouvent à quatre points du CH. Mais ces deux équipes ont seulement douze rencontres à disputer. Montréal devra continuer à perdre régulièrement et Anaheim à gagner au même rythme.

Les Blackhawks de Chicago, 30e, sont à six points du Tricolore, avec un match en main. Les Sharks de San Jose et les Blue Jackets de Columbus sont encore plus loin.

Le Canadien peut encore rattraper les Flyers de Philadelphie au 27e rang, et ainsi reculer du cinquième au sixième rang, mais les Coyotes de l’Arizona, 6-2-2 à leurs dix dernières rencontres, sont presque hors de portée avec cinq points d’avance sur Montréal.

Que vaut un choix entre le 4e et le 6e rang ?

Nous avons répertorié les choix au quatrième, cinquième et sixième rang sur dix ans, entre 2018 et 2009.

À la conclusion d’une analyse sommaire, les chances de mettre la main sur un attaquant de premier trio ou d’un défenseur de première paire sont de l’ordre de 40 %. Mais on peut aussi se planter solidement, dans presque un cas sur quatre. Parlez-en aux Islanders de New York. Ils ont repêché quatre fois entre le quatrième et le sixième rang au cours de cette période.

Michael Dal Colle et Griffin Reinhart ont constitué des flops monumentaux. Ryan Strome et Nino Niederreiter sont devenus des joueurs de la LNH, sans être des superstars. Au moins, ils ont pu récupérer à temps de bons choix au repêchage pour Reinhart, gracieuseté des Oilers, et ensuite mettre la main sur Mathew Barzal et Anthony Beauvillier.

Les chances de mettre la main sur une superstar dans ces eaux-là sont de l’ordre d’environ 17 %, mais avec un peu de flair et de chance, il y a des Cale Makar, Matthew Tkachuk, Elias Pettersson et Mitch Marner encore disponibles.

La qualité rétrécit évidemment au 15e rang. À part Dylan Larkin et J. T. Miller, il n’y a pas eu de grande prise entre 2018 et 2009, quoique Ryan Pulock demeure un défenseur de qualité.

Le Canadien a quand même réussi à mettre la main sur Cole Caufield au 15e rang en 2019 et sur Kaiden Guhle au 16e rang en 2020, deux pièces essentielles à la reconstruction de l’équipe.

2018 4- Brady Tkachuk, Ottawa 5- Barrett Hayton, Arizona 6- Filip Zadina, Detroit 15- Grigori Denisenko, Floride 2017 4- Cale Makar, Colorado 5- Elias Pettersson, Vancouver 6- Cody Glass, Vegas 15- Erik Brannstrom, Vegas 2016 4- Jesse Puljujarvi, Edmonton 5- Olli Juolevi, Vancouver 6- Matthew Tkachuk, Calgary 15- Luke Kunin, Minnesota 2015 4- Mitch Marner, Toronto 5- Noah Hanifin, Caroline 6- Pavel Zacha, New Jersey 15- Zachary Senyshyn, Boston 2014 4- Sam Bennett, Calgary 5- Michael Dal Colle, NY Islanders 6- Jake Virtanen, Vancouver 15- Dylan Larkin, Detroit 2013 4- Seth Jones, Nashville 5- Elias Lindholm, Caroline 6- Sean Monahan, Calgary 15- Ryan Pulock, NY Islanders 2012 4- Griffin Reinhart, NY Islanders 5- Morgan Rielly, Toronto 6- Hampus Lindholm, Anaheim 15- Cody Ceci, Ottawa 2011 4- Adam Larsson, New Jersey 5- Ryan Strome, NY Islanders 6- Mika Zibanejad, Ottawa 15- J. T. Miller, New York 2010 4- Ryan Johansen, Columbus 5- Nino Niederreiter, NY Islanders 6- Brett Connolly, Tampa 15- Derek Forbort, Los Angeles 2009 4- Evander Kane, Atlanta 5- Brayden Schenn, Los Angeles 6- Oliver Ekman-Larsson, Arizona 15- Peter Holland, Anaheim Bilan Choix ratés (23 %)

Premier trio ou défenseur première paire (40 %)

Solides joueurs réguliers (37 %)

Superstar (17 %)

Emil Heineman en renfort à Laval

Sans surprise, ce choix de deuxième tour (43e au total) en 2020 obtenu avec un choix de premier tour en 2022 (Filip Mesar) pour Tyler Toffoli a rejoint le Rocket de Laval lundi matin en prévision de la dernière étape de la saison.

Heineman, 21 ans, un ailier rapide et dynamique, a connu un bon camp d’entraînement avec le Canadien en septembre. Il aurait sans doute lutté pour un poste jusqu’à la fin, n’eût été une malencontreuse blessure.

Certains ont le réflexe de le comparer à Artturi Lehkonen en raison de son style de jeu. Mais à sa dernière saison à Frölunda, à 20 ans, dans la même ligue d’élite suédoise (SHL), Lehkonen a amassé 33 points en 49 matchs, et aussi 19 points, dont 11 buts, en 16 matchs, pour permettre à son équipe de remporter le championnat.

Heineman a obtenu 15 points en 35 matchs cet hiver à Leksands, un point de moins, en trois matchs de moins, que la saison précédente. Il a été relégué au quatrième trio en séries et n’a pas obtenu de points en trois matchs. Il faut donc modérer les attentes à son endroit.

Leksands a été éliminé par Rögle, l’équipe de l’espoir du CH en défense Adam Engström, 19 ans, choix de troisième ronde en 2022. Ce jeune homme, après sa saison de 16 points en 43 rencontres et une participation au Championnat mondial junior dans un rôle de premier plan, a marqué deux buts importants jusqu’ici en cinq matchs éliminatoires.