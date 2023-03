(Tampa) Il se passe de drôles de choses parfois en Floride, et par cela, on ne parle pas seulement du jeu défensif du Canadien, tel que vu lors du match de jeudi soir à Sunrise.

Envoyé spécial Richard Labbé La Presse

De mémoire, depuis la naissance du Lightning à Tampa, et ensuite celle des Panthers plus au sud, la présence de Jésus et de tous ses dérivés n’a jamais été aussi visible que lors de la présente visite du Canadien dans ce fabuleux État, avantageusement connu pour ses oranges et ses Backstreet Boys.

Ainsi, depuis notre arrivée en ces terres cette semaine, on nous offre régulièrement la chance de se repentir, dehors avant le match de jeudi par exemple, ou encore à quelques mètres du célèbre bar Elbo Room de Fort Lauderdale, là où les péchés se commettent par douzaines.

Il n’est donc pas rare de croiser dans la rue un envoyé de Jésus lui-même, qui brandit souvent une énorme pancarte sur laquelle il est écrit que le Grand Retour est imminent. S’agit-il du retour de Brendan Gallagher ou de Sean Monahan ? Personne ici n’a pu répondre à cette question, un peu comme la direction du Canadien, finalement.

Aussi, à notre hôtel de luxe à Fort Lauderdale, la section librairie regorgeait de livres dont le sujet principal est la Bible et tous ses personnages. Mais on s’est dit qu’on allait attendre le film.

Sinon, la Floride ne change pas trop, avec sa météo qui tourne trop vite d’un extrême à l’autre, avec ses autoroutes qui sont des pistes de course, avec son côté très conservateur qui se sent, un peu partout, sans vraiment qu’on sache comment ni pourquoi. Ce n’est plus la Floride de Tom Petty, ça c’est sûr.

Mais il y a des palmiers, et qui peut être contre ça ? Personne.