(Brossard) L’attaquant Denis Gurianov a raté l’entraînement du Canadien de Montréal, vendredi, alors qu’il était plutôt à Ottawa pour récupérer son visa.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Gurianov a été acquis des Stars de Dallas le 26 février en retour d’Evgenii Dadonov. Le Russe âgé de 25 ans a inscrit un but et une aide à ses six premiers matchs avec le Tricolore.

Le Canadien a perdu ses cinq derniers matchs (0-3-2). Il accueillera les Devils du New Jersey au Centre Bell, samedi soir.

Par ailleurs, le défenseur Justin Barron et l’attaquant Jake Evans ont patiné en solitaire avant leurs coéquipiers au Complexe sportif Bell.

Barron a raté les quatre dernières parties du Canadien en raison de ce qui semble être une blessure à une épaule. Il avait retraité brièvement au vestiaire après avoir encaissé une mise en échec de Carl Grundstrom en première période de l’éventuelle défaite de 3-2 du Canadien face aux Kings de Los Angeles, le 2 mars.

Pour sa part, Evans n’a pas joué depuis le 14 janvier face aux Islanders de New York. Le Tricolore avait annoncé quelques jours plus tard qu’il serait sur la touche pour une période de 8 à 10 semaines.

En 43 parties cette saison, Evans a récolté deux buts et neuf aides.