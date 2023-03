Cette grosse erreur des Sharks de San Jose fut sans doute la meilleure transaction du règne peu glorieux de Bob Gainey comme DG du Canadien. Le 25 février 2007, Craig Rivet est échangé aux Sharks avec un choix de cinquième tour en 2008 en retour de Josh Gorges et d’un choix de premier tour en 2007. Rivet fut ensuite échangé aux Sabres de Buffalo en juin 2008 avec un choix de septième tour contre deux choix de deuxième tour qui n’ont rien donné. Gorges passa les sept saisons suivantes avec le Canadien. Le choix de premier tour deviendra Max Pacioretty, peut-être pas un bon capitaine, mais tout de même l’attaquant le plus productif du CH pendant plusieurs années de vaches maigres. Il aura surtout permis à Marc Bergevin de plus tard acquérir Nick Suzuki, Tomas Tatar et un choix de deuxième tour.