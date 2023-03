(Anaheim, Californie) Après avoir subi une première blessure au pied au début du mois de décembre, Sean Monahan s’est de nouveau blessé pendant sa rééducation, a révélé Kent Hughes, vendredi, dans son point de presse suivant la fin de la période des échanges dans la LNH.

Il s’agit de « deux blessures indépendantes », a précisé le directeur général du Canadien, en ce sens que l’une n’est pas la conséquence de l’autre.

Depuis que Monahan est tombé au combat, il s’agit littéralement du premier élément concret d’informations à provenir de l’organisation concernant son état de santé. L’entraîneur-chef Martin St-Louis, de manière informelle, avait déjà évoqué une blessure au pied, ce qui était de toute façon une évidence dès le moment où l’attaquant a quitté la rencontre du 5 décembre à Vancouver. Or, dans toutes les communications, officielles de l’équipe, il est encore question d’une « blessure au bas du corps ». Et les mises à jour se font très, très rares.

Repassons le fil des évènements :

5 décembre : Monahan quitte la rencontre, blessé au pied.

28 décembre : Après trois semaines sans donner de nouvelles, l’équipe indique qu’il « progresse bien » et qu’il a patiné en solitaire

6 janvier : On estime qu’il ratera encore deux semaines d’activités.

17 janvier : Son nom est ajouté à la liste des blessés à long terme. Au cours des jours suivants, il patine en solitaire, mais disparaît par la suite de l’espace public. Malgré les demandes répétées des membres des médias, l’équipe ne fournit aucune mise à jour à son sujet.

16 février : Monahan accompagne le CH sur la route et participe à un entraînement sans subir de contacts.

20 février : Il manque l’entraînement de son équipe et ne sera plus vu avec le groupe principal

3 mars : Kent Hughes révèle que Monahan a subi une deuxième blessure.

Si un aussi épais brouillard a enveloppé la situation, c’était d’une part pour « pour protéger Sean » et, d’autre part, parce que le Tricolore voulait communiquer lui-même l’information aux autres équipes, afin que celles-ci ne suivent pas l’évolution du dossier « dans les médias ». Le vétéran de 28 ans, rappelons-le, constituait la plus belle monnaie d’échange du Canadien au moment de se blesser.

La suite

Le DG, en outre, a invoqué la difficulté d’établir un calendrier de retour à la forme. « Ce n’est pas comme quelqu’un qui subit une déchirure au ligament et dont on sait qu’il sera de retour dans six à huit semaines », a-t-il illustré.

On le sait désormais : comme prévu, Monahan n’a pas été échangé. On peut donc se demander ce qu’il adviendra de lui et s’il restera un membre du Canadien à moyen terme. Il deviendra en effet joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain.

Doit-on s’attendre à le revoir d’ici la fin de la saison ?, lui a demandé un reporter qui assistait à son point de presse⁠1. « C’est une possibilité », a simplement dit Kent Hughes, sans pouvoir l’assurer « à 100 % ».

Cherchera-t-il à lui faire signer un nouveau contrat en vue de la saison prochaine ? « Je pense qu’il est trop tôt pour planifier l’été, mais il était un joueur très utile à notre équipe, a rappelé Hughes. Pour le moment, la priorité est sans santé, son retour en forme. On va prendre des décisions après. »

1. Le présent texte a été écrit depuis Anaheim à la suite d’un visionnement du point de presse par visioconférence.