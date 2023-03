(Anaheim, Californie) C’était relativement prévisible. Mais Kent Hughes, directeur général du Canadien, n’a finalement réalisé aucune transaction majeure, vendredi, dernière journée de la période des échanges de la LNH cette saison.

Hughes avait prévenu qu’il n’accepterait pas d’offres au rabais. On déduit donc que les propositions pour Joel Edmundson, s’il en a reçu, n’étaient pas à son goût. Pas suffisantes, en tout cas, pour améliorer son club, même à moyen ou long terme. Pas suffisantes, non plus, pour ne pas garder le défenseur, qui demeure une évidente monnaie d’échange d’ici à la fin de son contrat dans un an.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Joel Edmundson

Edmundson était certainement le candidat le plus susceptible à une transaction. Or, des problèmes au dos lui ont fait rater 21 matchs cette saison, et 58 la saison dernière. Il est revenu au jeu jeudi soir contre les Kings de Los Angeles. Il a bien paru dans les circonstances, disputant 16 min 24 s et affirmant n’avoir pas ressenti de douleur.

C’était trop peu, trop tard, conclura-t-on. Plusieurs défenseurs gauchers plus jeunes et plus polyvalents – Jakob Chychrun, Mattias Elkholm, Vladislav Gavrikov… – ayant trouvé preneurs au cours des derniers jours, les acheteurs pour Edmundson n’étaient plus nombreux.

On comprendra aussi que Jonathan Drouin, qui deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain, n’a pas intéressé les autres directeurs généraux. Même si le Canadien en avait retenu la moitié, son salaire de 5,5 millions n’est pas à la hauteur de sa production de 18 aides en 38 matchs cette saison.

Au début de la saison, on aurait pu croire que Sean Monahan deviendrait l’appât le plus intéressant du Tricolore à l’approche du printemps. Or, le joueur de centre s’est blessé au pied le 5 décembre et n’a plus joué depuis. Il n’est pas clair s’il rejouera cette saison. Lui aussi sera joueur autonome sans compensation l’été venu.

Hughes rencontrera les représentants des médias ce vendredi vers 16 h, heure de Montréal, pour faire le point sur les décisions de son groupe de direction.

Deux défenseurs s’amènent

Kent Hughes s’est contenté de deux transactions mineures, qui lui ont permis de mettre la main sur deux défenseurs des ligues mineures et sur un choix au repêchage.

L’organisation a d’abord acquis le défenseur Frédéric Allard, des Kings de Los Angeles, en retour de Nate Schnarr. Les deux ont passé toute la saison dans la Ligue américaine.

Allard, un choix de troisième tour des Predators de Nashville en 2016, n’a disputé qu’un match en carrière dans la LNH, en mars 2021. Le droitier de 25 ans, un ancien des Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ, s’est entendu avec les Kings l’été dernier à titre de joueur autonome.

Schnarr, pour sa part, n’aura passé qu’un an dans l’organisation du Canadien. Le Tricolore l’avait acquis à pareille date en 2022 en retour du gardien Andrew Hammond. En 27 matchs avec le Rocket de Laval cette saison, il a récolté 7 points.

PHOTO ARCHIVES LE PROGRÈS Frédéric Allard

Par ailleurs, dans un échange à trois équipes avec les Sharks de San Jose et les Penguins de Pittsburgh, le Tricolore a obtenu le défenseur finlandais Tony Sund ainsi qu’un choix de cinquième tour en 2024.

Les Penguins voulaient mettre la main sur le vétéran joueur de centre Nick Bonino, des Sharks de San Jose, mais n’avaient pas la marge de manœuvre nécessaire pour absorber en entier son salaire.

Les Sharks ont donc envoyé Bonino au Canadien en compagnie d’un choix de cinquième tour. En retour, le Canadien a cédé les droits sur Arvid Henrikson, défenseur repêché en 2016 qui ne faisait clairement plus partie des plans de l’organisation. Parallèlement, les Sharks ont échangé Sund aux Penguins pour des choix au repêchage. Et les Penguins l’ont refilé au CH contre Nick Bonino. Le Tricolore a alors retenu la moitié de son salaire.

Sund, 27 ans, n’a jamais joué en Amérique du Nord. Il évolue cette saison à Ängelholm, dans la ligue élite de Suède.