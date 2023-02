McDavid a dominé la ligue avec six buts et cinq mentions d’assistance pour permettre aux Oilers de boucler la semaine avec une fiche de 2-1 et de se hisser en troisième place de la section Pacifique.

(New York) Le joueur de centre des Oilers d’Edmonton Connor McDavid, le gardien des Bruins de Boston Linus Ullmark et celui des Ducks d’Anaheim John Gibson ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH, lundi.

La Presse Canadienne

Il a d’ailleurs atteint le plateau des 800 points dans une remontée victorieuse de 4-2 contre les Flyers de Philadelphie mardi, devenant ainsi le cinquième joueur le plus rapide (545 matchs) et le cinquième plus jeune (26 ans et 39 jours) à réaliser l’exploit.

Le lauréat de quatre trophées Art Ross, qui est remis annuellement au meilleur marqueur de la LNH, est de nouveau seul en tête cette saison. Il totalise 113 points (48-65) en 60 parties cette saison, avant la rencontre de lundi soir contre les Bruins de Boston.

De son côté, Ullmark a compilé une fiche de 2-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,00 et un taux d’efficacité de 96,6 % pour permettre aux Bruins, premiers dans la LNH, de porter à six leur série de victoires.

De plus, il est devenu le 13e gardien de l’histoire de la LNH à inscrire un but en saison régulière. Il a réussi cet exploit dans la victoire de 3-1 contre les Canucks de Vancouver samedi.

Pour sa part, Gibson a présenté un dossier de 2-0-1 avec une moyenne de 2,64, un taux d’efficacité de 94,7 % et un sommet dans la ligue de 143 arrêts pendant cette séquence – qui a été marquée par deux performances de 51 arrêts.