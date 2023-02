Le règne de Shea Weber est terminé à Vegas. Les Golden Knights ont échangé le vétéran défenseur aux Coyotes de l’Arizona en retour de Dysin Mayo et d’un choix de cinquième tour au prochain repêchage.

Celles et ceux qui suivent moindrement les activités de la LNH savent que Weber ne portera jamais l’uniforme des Coyotes, comme il n’a jamais porté celui des Knights non plus. Il est connu que l’ancien capitaine du Canadien, à la suite de blessures multiples, notamment au genou et au pied, ne jouera probablement plus au hockey. Or, il est encore sous contrat pour trois saisons après celle en cours.

En l’acquérant l’été dernier, les Knights désiraient l’inscrire directement sur leur liste des blessés à long terme et ainsi profiter d’une certaine flexibilité salariale conférée par ce mode de gestion aux règles complexes.

Voilà toutefois que ces mêmes Knights ont entretemps ajouté les noms de Robin Lehner, Nolan Patrick et, tout récemment, Mark Stone à leur liste des blessés à long terme. Ils n’avaient donc plus « besoin » de Weber, à proprement parler.

En Arizona, on pourrait bien se servir du contrat de Weber, d’une valeur annuelle moyenne de 7,8 millions, pour atteindre le plancher salarial la saison prochaine. Toutes les équipes du circuit doivent en effet dépenser une somme minimale, fixée à 61 millions durant la présente campagne. À l’heure actuelle, les Coyotes ont seulement 52 millions d’investis en contrats de la LNH en vue de 2023-2024, en incluant Weber et Bryan Little, qui se trouve dans la même situation.

Cette manœuvre administrative se fera, au demeurant, au bas prix, puisque le salaire réel annuel de Weber (et non celui qui compte pour le calcul de la masse salariale) sera de seulement 1 million au cours des trois prochaines années.

L’ex-défenseur vedette avait été échangé du Canadien aux Knights l’été dernier en retour d’Evgenii Dadonov. Le Tricolore se retrouvait à l’époque dans la situation actuelle des Chevaliers dorés, en composant déjà avec une liste des blessés à long terme surchargée par les contrats de Carey Price et de Paul Byron.

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dysin Mayo

Du reste, en Dysin Mayo, les Knights acquièrent un défenseur de soutien, encore sous contrat pour deux autres saisons. Il a peu joué dans la LNH cette saison, et se trouvait d’ailleurs avec les Roadrunners de Tucson, club-école des Coyotes dans la Ligue américaine, au moment de l’échange.