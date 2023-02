Jonatan Berggren (52) et Michael Stone (26)

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Calgary) Les Flames de Calgary ont inscrit le nom du défenseur Michael Stone sur la liste des blessés, mardi.

La Presse Canadienne

Le vétéran âgé de 32 ans a marqué cinq buts et récolté cinq mentions d’aide en 46 parties en 2022-23.

Stone, dont la nature de la blessure n’a pas été précisée, totalise 40 buts et 104 mentions d’assistance en 550 matchs de saison régulière avec les Coyotes de l’Arizona et les Flames. Le joueur originaire de Winnipeg a ajouté trois buts et trois passes à sa fiche en 15 matchs éliminatoires dans la LNH.

Les Flames ont rappelé le défenseur Walker Duehr de leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

La formation albertaine, qui est présentement exclue des séries éliminatoires dans l’Association Ouest, entamera un voyage de trois matchs mercredi soir contre les Coyotes.