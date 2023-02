Joel Armia n’a pu conclure le match de mardi soir au New Jersey, et s’il n’est pas du match de vendredi soir à Philadelphie, son nom s’ajoutera à la très longue liste des joueurs du Canadien qui ne sont plus capables de continuer.

En fait, au lieu de compter les absents dans le camp montréalais, il est beaucoup plus facile de compter ceux qui n’ont pas eu à rater de matchs cette saison.

La rencontre de mardi soir à Newark était la 57e du Canadien cette saison, et seulement deux joueurs, Nick Suzuki et Christian Dvorak, ont pris part à tous les matchs.

Les autres ? Il y a eu des blessures, d’autres blessures, il y a eu des joueurs qui sont revenus, mais qui sont repartis, et il y a eu des joueurs qui sont disparus sans trop qu’on sache pourquoi, un peu comme ces personnages de la série X-Files qui repartaient à bord d’une soucoupe volante à la fin d’un épisode.

Aux dernières nouvelles, il n’y a aucun membre du Canadien qui a été enlevé par un groupuscule extraterrestre, mais à ce stade-ci, et dans l’état actuel des choses, il ne faudrait exclure aucune possibilité.

Ainsi, en ne comptant pas Carey Price et Paul Byron, qui n’ont pas joué cette saison, le Canadien a en ce moment neuf joueurs sur sa liste des blessés, dix si jamais Joel Armia n’était pas en mesure de reprendre le collier.

Est-ce un sommet dans la Ligue nationale ? Pas tout à fait. En date du 6 février, selon le site Man-Games Lost NHL, les Maple Leafs de Toronto arrivaient en tête pour le nombre de matchs ratés cette saison en raison des blessures, avec 381. Le Canadien arrivait au deuxième rang, avec 369 matchs.

Le club montréalais commence à y être habitué. La saison dernière, toujours selon Man-Games Lost NHL, c’est un total de 731 matchs que les joueurs en bleu, blanc et rouge ont dû rater en raison de blessures. Le deuxième club parmi les plus affligés par l’infirmerie est arrivé loin derrière : les joueurs des Coyotes de l’Arizona ont eu à s’absenter le temps de 627 rencontres en tout.

Dans l’ère moderne, les Kings de Los Angeles de 2003-2004 étaient auparavant ceux qui avaient raté le plus de matchs pour des raisons de santé, avec 629. C’est donc un autre record que le Canadien a battu avec fierté.

À ce rythme, le Canadien pourrait être le club le plus « blessé » de la LNH pour la deuxième saison de suite. Plus tôt cette semaine, Martin St-Louis a admis que la direction allait peut-être devoir se pencher sur cette réalité.

« C’est sûr que la direction va regarder ça à la fin de la saison, a répondu l’entraîneur-chef du Canadien lundi à Brossard, avant le départ du club pour le présent voyage au New Jersey et à Philadelphie, là où le Canadien affrontera les Flyers vendredi soir. Mais il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Est-ce qu’il y a des choses qu’on peut mieux contrôler ? Je ne sais pas. On va analyser ça. »

Monahan et Edmundson

Dans l’immédiat, la direction du club demeure incapable d’offrir une date de retour pour une majorité de ses blessés, incluant Sean Monahan, absent depuis le 5 décembre et incapable de reprendre l’entraînement complet, et aussi le défenseur Joel Edmundson, absent depuis le 26 janvier, lui dont la saison n’avait commencé que le 3 novembre.

Il se trouve que ces deux joueurs allaient sans doute être parmi les plus convoités dans le camp montréalais à l’approche de la date limite des échanges, le 3 mars, mais pour le moment, un tel scénario semble au mieux improbable.

Lors d’un point de presse en janvier à Brossard, le directeur général Kent Hughes avait d’ailleurs fait savoir qu’Edmundson et Josh Anderson étaient les deux joueurs les plus demandés lors de ses discussions avec les DG des autres formations.

Puis, au sujet des nombreuses blessures qui ralentissaient déjà son club à ce moment de la saison, Hughes avait alors répondu ceci : « C’est vraiment une chose qui est surprenante, le nombre de blessures. Parfois, on a des joueurs qui veulent retourner au jeu. Brendan Gallagher est un de ces joueurs qui veut toujours repousser la limite. C’est son caractère, sa personnalité. Avec certains joueurs, on doit faire un meilleur travail de les protéger d’eux-mêmes. D’autres ont peut-être besoin de se faire pousser un peu. »

En attendant, tout ce qui pousse chez le Canadien, c’est cette liste des blessés, qui commence un peu trop à ressembler à celle de l’an dernier.