Y a pas à dire, le Canadien est probablement le club le plus malchanceux de toute la LNH.

La formation montréalaise a repris l’entraînement lundi matin à Brossard, en vue du match de mardi soir au New Jersey, et encore une fois, ce sont les absents que l’on a remarqués avant tout.

Ainsi, Sean Monahan, qui avait pourtant repris l’entraînement, de manière limitée, avec l’équipe la semaine dernière à Raleigh et à Toronto, n’y était pas. Chris Wideman, qui avait pourtant pris part à l’entraînement ludique de dimanche au Centre Bell, n’y était pas non plus. Enfin, Kirby Dach, aux prises avec un virus depuis jeudi, était absent lui aussi.

Raison évoquée dans les trois cas : « Traitements », selon la communication officielle. Ce que ça veut dire ? Fouillez-nous.

Le cas de Monahan est particulièrement mystérieux. L’attaquant de 28 ans n’a pas joué depuis le 5 décembre, et avant cette date, il avait été vu avec une botte protectrice à un pied, ce qui ne l’avait pas empêché de prendre part à trois matchs malgré tout, dont le dernier, celui du 5 décembre à Vancouver, où il n’a effectué que 10 présences sur la glace, pour seulement 10 minutes et 15 secondes de temps de jeu.

L’ancien des Flames est incapable de revenir depuis cette date, et samedi à Toronto, Martin St-Louis a admis qu’il a frappé un mur dans son programme de réhabilitation.

Tout ceci mène à une simple question : est-ce que le Canadien devrait revoir sa gestion des blessures ?

« C’est sûr que la direction va regarder ça à la fin de la saison, a répondu l’entraîneur du Canadien lundi à Brossard. Mais il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Est-ce qu’il y a des choses qu’on peut mieux contrôler ? Je ne sais pas. On va analyser ça. »

Le dossier Monahan n’est pas le seul à être compliqué. Brendan Gallagher, également vu avec une botte protectrice, a été mis sur la liste des blessés en date du 4 janvier, et devait s’absenter pour un minimum de six semaines. Mais lui aussi semble bien loin d’un retour au jeu.

Peu importe, Martin St-Louis estime que les plus jeunes doivent en profiter.

« C’est une chance pour les autres de grandir et d’apprendre, a ajouté le pilote montréalais. On ne va pas se servir des blessures comme excuses. Mais quand on me demande où on en est après les deux derniers matchs (en Caroline et à Toronto), on est probablement où on devrait être. »

Comme son entraîneur, Nick Suzuki ne veut pas se servir des blessures pour expliquer cette place bien peu enviable au classement, mais il admet qu’un joueur comme Monahan serait le bienvenu en ce moment.

« Il nous manque, a répondu le capitaine sans hésiter. Il nous manque comme joueur bien sûr, mais aussi comme coéquipier. Pour cette raison, ça a fait du bien de pouvoir le voir parmi nous lors du dernier voyage, à Raleigh et à Toronto. On se sent mal pour lui, on souhaite tous qu’il puisse être de retour et en santé bientôt, peu importe le temps que ça va prendre. »

En attendant, il reste cette fin de saison interminable à compléter, qu’on le veuille ou non. Martin St-Louis a évoqué lundi l’importance de conclure tout ça dans la joie et la bonne humeur, dans l’apprentissage aussi.

Par exemple, ces Devils du New Jersey, que le Canadien va visiter mardi, ne devaient-ils pas vivoter dans le sous-sol de la honte pendant des années ? Mais les voici, en ce moment même, au troisième rang du classement général de la LNH, une autre preuve que tout est possible dans la vie.

Nick Suzuki estime que le Canadien peut s’en inspirer.

« Tout le monde dans cette ligue veut pouvoir jouer dans la bonne humeur en s’amusant, a-t-il ajouté. On va essayer de faire ça nous aussi, et surtout, on va continuer d’apprendre. »

Edmundson en solo, Guhle dans l’avion Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles dans le monde du CH. Ainsi, Kaiden Guhle est du voyage de l’équipe en direction du New Jersey, lui qui a pris part à l’entraînement de lundi avec un maillot interdisant les mises en échec. Martin St-Louis a toutefois tenu à dire que le jeune défenseur n’allait pas être en mesure de jouer lors de ce voyage de deux matchs. Notons aussi que Joel Edmundson a patiné en solitaire après tout le monde lundi midi. On ne connaît évidemment pas la date de son retour.