Le directeur général des Voltigeurs de Drummondville, Philippe Boucher, a démissionné de son poste « pour des raisons personnelles ».

La formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en a fait l’annonce dans un communiqué de presse, mercredi après-midi. Boucher, qui était en poste depuis la saison 2019-2020, a annoncé sa décision à l’organisation mardi soir.

« Après mûre réflexion, je quitte mes fonctions pour des raisons personnelles. De plus, ma santé est fragile depuis quelques semaines et je me devais de prendre cette décision » explique le principal intéressé dans ledit communiqué.

Je quitte l’organisation, mais je crois fermement aux gens en place. Malgré les derniers mois plus difficiles, j’ai une pleine confiance au groupe d’entraîneurs et joueurs pour la suite des choses. Extrait du communiqué de Philippe Boucher

L’ancien défenseur de la LNH avait pourtant signé une prolongation de contrat de cinq ans en mai 2021. Cela le menait jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Les Voltigeurs connaissent en effet une saison laborieuse, occupant présentement le 13e rang du classement général. En novembre, ils ont congédié leur entraîneur-chef des six dernières années, Steve Hartley. Il a été remplacé par Éric Bélanger.

« J’ai accepté la démission de Philippe et je comprends les raisons de son départ. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses futurs projets », soutient le président des Voltigeurs, Éric Verrier.

Le vice-président hockey, Stéphan Leblanc, assurera l’intérim avec le soutien du directeur général adjoint Steve Ahern et du recruteur en chef, Jean-Sébastien Perron.

« Par la suite, nous devrons mettre en place un comité fort et compétent afin d’orienter notre choix vers le meilleur candidat possible, ajoute M. Verrier. Ce candidat devra assurer l’excellence de notre département hockey pour le présent et les bases solides pour le futur. »