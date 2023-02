Brad Treliving est sans doute l’un des directeurs généraux les plus anxieux de la LNH ces temps-ci.

Son contrat vient à terme à la fin de la saison et malgré toutes ses acquisitions estivales, ses Flames n’ont toujours pas l’assurance de participer aux séries éliminatoires.

Calgary se retrouve aujourd’hui sur un pied d’égalité avec le Wild du Minnesota à la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires, avec un match de moins à disputer. Edmonton les devance par quatre points.

La situation contractuelle de Treliving explique un peu mieux ses décisions de l’été dernier, à la suite du départ de Johnny Gaudreau pour Columbus.

Accorder 49 millions pour sept ans à Nazem Kadri à 32 ans, après sa première saison de plus de 61 points en carrière, 84 millions pour huit ans à Jonathan Huberdeau alors qu’il aura 30 ans au début de ce contrat et 50 millions pour huit ans au défenseur MacKenzie Weegar, 29 ans, trahissent un gestionnaire très peu soucieux de l’état à long terme de son organisation et surtout intéressé à sauver son derrière.

Connor Mackey (3), Rasmus Andersson (4), Nazem Kadri (91), Jonathan Huberdeau (10) et Elias Lindholm (28)

Malgré tout, les Flames ne sont toujours pas assurés de se qualifier…

Dans le contexte, on comprend mieux pourquoi l’avenir de Treliving chez les Flames est au cœur de l’actualité sportive ces temps-ci à Calgary.

Depuis son entrée en poste, il y a presque neuf ans, les Flames ont remporté seulement deux rondes, une fois à sa première année en 2015, avec un club en transition, mais guidé de main de maître par Bob Hartley, pourtant congédié l’année suivante, puis la saison dernière. Calgary a aussi perdu en première ronde trois fois et raté les séries trois autres fois.

Parmi tous les joueurs repêchés lors des six dernières cuvées, soit depuis 2017, seulement deux sont avec l’équipe, Adam Ruzicka, choix de quatrième ronde en 2017, et Jakob Pelletier, choix de première ronde, 26e au total en 2019, rappelé récemment.

Calgary a repêché seulement trois joueurs en 2022, dont un seul dans les quatre premières rondes, cinq joueurs en 2019 et cinq joueurs en 2018, et aucun parmi les trois premières rondes. C’est trop peu pour une équipe incapable de franchir le deuxième tour des séries depuis sa participation à la finale de la Coupe Stanley… en 2004.

Les Flames n’ont pas une jeune équipe. Ils comptent neuf joueurs de plus de 30 ans, mais aussi deux de 29 ans, Huberdeau et Weegar, qui en auront 38 à l’expiration de leur contrat. Ils comptent seulement trois joueurs de moins de 25 ans, Dillon Dubé, Ruzicka et Pelletier.

Treliving a confié cette semaine lors d’un entretien sur NHL.com ne pas savoir s’il sera acheteur ou vendeur à la date limite des transactions.

« On aimerait obtenir du renfort, mais il faudrait être mieux positionnés au classement pour le faire. Nous sommes mal placés pour claironner qu’il faut absolument payer le gros prix pour s’améliorer. Il reste moins d’un mois avant la date limite des échanges. Nous aurons peut-être nos réponses d’ici là. »

Dans sa situation actuelle, il serait étonnant que Treliving ne tente pas d’obtenir de l’aide afin de sauver la saison des Flames. À moins qu’il n’ait une entente secrète déjà en main.

Les jeunes des Rangers s’épanouissent

Alexis Lafrenière, Kaapo Kakko et Filip Chytil, tous repêchés en première ronde ces dernières années, n’ont obtenu aucune faveur depuis leur arrivée à New York et certains ont même osé les qualifier tour à tour de flops en raison de leur improductivité en début de carrière, mais peut-être sont-ils finalement lancés.

Filip Chytil, Kaapo Kakko et Alexis Lafrenière

Avec une aide mercredi, Lafrenière, 21 ans, 1er choix au total en 2020, obtenait un septième point à ses six derniers matchs. Il compte désormais 24 points en 50 rencontres et joue presque toujours plus de 15 minutes par partie.

Kakko, 21 ans lui aussi, deuxième choix au total en 2019, a sept points à ses sept derniers matchs, pour porter son total à 25. Chytil, 23 ans, 21e choix, en première ronde, en 2017, a sept buts et huit points à ses cinq derniers matchs, mais aussi 15 points à ses 14 dernières rencontres. Chytil a 32 points en 43 matchs. Il n’en avait jamais obtenu plus de 23 dans une saison en quatre ans de carrière.

De quoi rassurer un peu les fans du Canadien, puisqu’il s’agit de choix de Nick Bobrov, l’actuel directeur du recrutement du CH.