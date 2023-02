Match des Étoiles de la LAH

Trois générations de Bordeleau

« On dirait que ça me rend encore plus heureux de les rendre fiers », a lancé, tout sourire, Thomas Bordeleau à La Presse en sortant de la patinoire, dimanche soir. Il venait de se faire photographier avec son père et son grand-père, Sébastien et Paulin, sur la patinoire de la Place Bell après son premier concours d’habiletés de la Ligue américaine.