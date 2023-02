Jack Hughes (86) des Devils du New Jersey

(Fort Lauderdale) Les joueurs des Devils s’émerveillent souvent devant certaines des choses que Jack Hughes peut faire sur la glace.

Stephen Whyno Associated Press

« À chaque match, au moins quelques fois, je me dis, “ce gars-là est incroyable”, a mentionné l’attaquant Michael McLeod. Il est épatant à chaque match. »

On dit la même chose à Dallas à propos de Jason Robertson.

Les partisans sont habitués de voir des vétérans comme Sidney Crosby, Alexander Ovechkin et Connor McDavid au match des étoiles. Cependant, lors des festivités de ce week-end, dans le sud de la Floride, une nouvelle génération aura aussi sa place au soleil.

Hughes est un joueur étoile pour la deuxième saison consécutive, Robertson pour la première fois. Leur émergence pourrait modifier le classement général – et celui des pointeurs – pendant plusieurs années.

« Une fois que vous vous êtes établi en tant que joueur de la LNH, la prochaine étape est de trouver comment gagner, a déclaré Mark Messier, membre du Temple de la renommée, deux fois joueur le plus utile et six fois champion de la Coupe Stanley.

« C’est fascinant de voir le processus de non seulement devenir une “superstar”, mais aussi d’essayer de comprendre comment gagner dans la Ligue nationale. »

Les Devils sont en voie d’atteindre les séries pour la première fois depuis 2018, et ce en bonne partie grâce à Hughes, à égalité au quatrième rang des buteurs du circuit.

Mike Rupp, qui a remporté la Coupe avec le New Jersey en 2003, s’attendait à une production du tonnerre de Hughes, mais pas à ce qu’il soit si opportuniste si rapidement.

« Il marque dans les gros moments, a dit Rupp, un analyste du NHL Network qui verra Hughes de près ce week-end, à Sunrise. Lui et Tage (Thompson, des Sabres), ils peuvent parfois transporter leurs équipes. Ils sont très talentueux et ils semblent avoir des nerfs d’acier. »

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Tage Thompson (72) des Sabres de Buffalo

Les Sabres ont de loin la plus longue disette de la ligue pour ce qui est de se rendre en séries, avec 11 saisons sans y être.

S’ils changent la donne, le jeu de Thompson en sera une des grandes raisons. L’Américain de 25 ans a signé un contrat de 51 millions pour sept ans l’été dernier.

L’ancien défenseur de renom P. K. Subban a pu mesurer les progrès de Thompson en jouant souvent contre lui pendant cinq ans, avant de prendre sa retraite.

L’ancien du CH voit Thomson comme semblable à Hughes, mais en plus grand format.

« Ce qui va le différencier de plusieurs joueurs, c’est sa vitesse d’exécution vu son gabarit, a dit Subban, lui aussi analyste avec ESPN. Avec en plus son maniement de la rondelle et ses qualités de patineur, il a ce qu’il faut pour dominer pendant longtemps. »

Robertson a également obtenu une prolongation lucrative avant le début de la saison.

Le Californien de 23 ans espère être un modèle pour les joueurs de descendance asiatique, sa mère étant née aux Philippines. Doté d’un certain magnétisme, il pourrait bientôt être l’un des visages de la ligue.

Après une saison de 41 buts, Robertson excelle encore cette saison avec 66 points en 51 matchs, dont 33 buts.

« On s’y habitue en quelque sorte. Vous devez presque vous rappeler à quel point il est spécial, a dit l’entraîneur-chef des Stars, Peter DeBoer. C’est incroyable. Il donne l’impression que c’est facile. »