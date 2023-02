Des joueurs en faveur de plus longues prolongations à 3 contre 3

(Fort Lauderdale) Troy Terry s’est fait un nom au hockey grâce à ses exploits en tirs de barrage pour l’équipe des États-Unis lors du Championnat mondial junior de 2017 contre la Russie. Un peu comme T. J. Oshie aux Jeux olympiques quelques années plus tôt. Malgré cela, le joueur étoile des Ducks d’Anaheim ne rouspéterait pas si moins de matchs de la LNH se terminaient en fusillade.

Stephen Whyno Associated Press

Un mouvement prend de l’ampleur pour prolonger au-delà de cinq minutes la période de prolongation à trois contre trois pendant la saison régulière, dans l’espoir de réduire le nombre de séances de tirs de barrage. La mise en place de la période à trois contre trois a déjà permis de réduire de façon significative le nombre de rencontres qui se terminent en fusillade.

Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, s’est prononcé en faveur de plus longues périodes de prolongation, et c’est clair qu’il n’est pas seul dans son camp.

« La période de prolongation à trois contre trois, dans son ensemble, est excellente pour ce sport », a affirmé Terry.

C’est amusant pour nous. Ça ressemble plus à du hockey que d’aller en tirs de barrage. Troy Terry, attaquant des Ducks d’Anaheim

La LNH a implanté les tirs de barrage en 2005-06, au retour d’un lock-out qui avait mené à l’annulation complète de la saison précédente. L’initiative allait permettre d’éliminer les matchs nuls qui existaient depuis des décennies dans la ligue.

Les tirs de barrage devaient donner plus de piquant aux matchs de la saison régulière. Toutefois, en 2015, la LNH s’est retrouvée face à une situation qu’elle considérait comme étant problématique : 13 % de ses parties du calendrier régulier — 160 au total — avaient nécessité des tirs de barrage après cinq minutes de jeu à quatre contre quatre sans qu’un but décisif ne soit inscrit.

Après que l’expérience eut été tentée dans la Ligue américaine de hockey, la LNH a approuvé la prolongation à trois contre trois, et la proportion de matchs nécessitant une séance de fusillade a baissé à 8 % la saison dernière.

Jusqu’à maintenant cette saison, la proportion est de 6,5 %, soit 51 matchs sur 803 à la pause du week-end des étoiles. Samedi soir, le concept du jeu à trois contre trois sera de nouveau mis de l’avant dans le cadre du tournoi des étoiles.

Il reste que pour plusieurs intervenants associés au hockey, la proportion est encore trop élevée.

« Chaque fois que vous avez une opportunité de décider l’issue d’un match dans une atmosphère d’équipe, je pense que ça s’approche davantage de la raison d’être de notre sport », a déclaré l’entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh Mike Sullivan.

Je sais que la fusillade est excitante et qu’il y existe un élément de divertissement. Mais pour moi, c’est comme déterminer l’issue d’un match de baseball avec un concours de coups de circuit. Mike Sullivan, entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh

McDavid, qui a affirmé au réseau Sportsnet que « personne ne veut voir le match se terminer en tirs de barrage », est conscient de l’usure potentielle pour les joueurs à cause de plus longues périodes à trois contre trois.

Mais si le capitaine des Oilers et d’autres joueurs sont prêts à faire face à pareille situation, il existe de bonnes possibilités que la ligue puisse envisager sérieusement à étirer la prolongation à trois contre trois.

« Je pense que vous verrez des buts pendant les cinq dernières minutes si vous jouez ces cinq minutes additionnelles », estime, de son côté, le défenseur Seth Jones, des Blackhawks de Chicago.

« [La fusillade] est excitante pour les spectateurs. Je comprends pourquoi nous le faisons. Vous travaillez pendant 65 minutes et jouez un bon match, et vous n’êtes pas récompensés, parfois, à cause des tirs de barrage. »

Des préjugés liés à des circonstances récentes obscurcissent certainement la conversation pour certains. Jason Robertson est contre une extension de la prolongation après que les Stars de Dallas eurent perdu trois matchs consécutifs dans de telles circonstances avant la pause.

L’entraîneur-chef Bruce Cassidy est d’accord avec les fusillades parce que ses Golden Knights de Vegas ont un gardien de but étoile qui s’avère être bon dans cette facette du jeu.

Pourtant, Cassidy a déclaré qu’il pensait qu’il pourrait y avoir des avantages à une prolongation plus longue à 3 contre 3, notamment en impliquant plus de joueurs. Et cela permettrait d’éliminer le sentiment étrange, dans le sport d’équipe par excellence, de perdre dans une compétition à un contre un comme la fusillade.

« Lorsque vous perdez une fusillade alors que vous avez eu beaucoup de bonnes choses, vous avez l’impression d’avoir perdu », a déclaré Cassidy.

« Chaque fois que vous gagnez dans la Ligue nationale de hockey, que ce soit en tirs de barrage, en prolongation ou à la régulière vous vous sentez plutôt bien. C’est la défaite en tirs de barrage ; la douleur de cette défaite est plus grande que la joie de la victoire. »