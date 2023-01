(New York) L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Claude Giroux, celui des Maple Leafs de Toronto William Nylander et le gardien du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Giroux a marqué quatre buts et récolté trois mentions d’aide en trois matchs la semaine dernière.

L’ailier des Sénateurs a inscrit un but et une passe face aux Islanders de New York et aux Maple Leafs de Toronto, avant de couronner sa semaine de rêve avec deux buts et une aide dans l’écrasante victoire de 5-0 contre le Canadien de Montréal samedi soir.

Il s’agissait de son 65e match de trois points en carrière dans le circuit Bettman.

Le vétéran âgé de 35 ans a marqué 19 buts et obtenu 28 mentions d’assistance en 49 parties à sa première saison avec les Sens.

Pour sa part, Nylander a aussi récolté quatre buts et trois mentions d’aide pour permettre aux Maple Leafs d’enregistrer trois victoires en quatre matchs la semaine dernière.

De son côté, Vasilevskiy a repoussé 96 des 102 tirs dirigés vers lui et présenté un dossier de 3-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 2,00 et un taux d’efficacité de 94,1 %. Le Lightning a ainsi complété une semaine d’activités parfaite.