Cole Caufield aurait bien aimé pouvoir continuer, mais au bout du compte, on a fini par lui faire comprendre que ce n’était pas une bonne idée.

Ici, le « on » désigne une armée de spécialistes médicaux, que Caufield a choisi de consulter avant d’en arriver à une décision concernant son épaule droite.

Le jeune attaquant du Canadien a eu recours à trois opinions médicales différentes, avant de choisir de mettre un terme à sa saison il y a quelques jours.

Parmi les médecins consultés : le chirurgien Peter Millett, un spécialiste des opérations à l’épaule. C’est lui qui doit opérer Caufield mercredi prochain au Colorado. Il s’agit du même docteur qui a également opéré Josh Anderson à l’épaule en 2020.

Selon Caufield, ses ennuis à l’épaule ont commencé à l’été dernier, mais c’est une chute lors du match du 23 décembre à Dallas qui a véritablement mené à la présente situation.

« J’ai effectué une mauvaise chute, et j’ai replacé l’épaule moi-même quelques secondes après, a expliqué celui qui porte le numéro 22, vendredi matin au Centre Bell. Ce n’était pas si pire. Ensuite, la deuxième fois, la même chose est arrivée à Nashville (le 3 janvier). Cette fois-là, ce fut un peu plus douloureux, mais le personnel médical a fait un bon travail de remise en forme avec moi, et je me sentais pratiquement à 100 % de ma condition normale.

« Si le club était dans la course pour une place en séries, il n’y a aucun doute dans mon esprit que je jouerais encore. Ce n’était pas ma décision d’arrêter. Mais dans les circonstances, j’estime que c’est la meilleure décision à long terme. C’est dur d’en arriver à cette conclusion, mais c’est la réalité. »