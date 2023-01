Le temps file, les joueurs arrivent et repartent et avec eux, filent les souvenirs d’une rivalité jadis animée.

On parle bien sûr de la rivalité Canadien-Bruins, qui reprendra mardi soir avec la visite des Bostoniens au Centre Bell. Ce sera le premier de seulement trois duels entre les deux équipes cette saison.

Avec Brendan Gallagher blessé et Carey Price que l’on n’attend plus sur la patinoire, le Canadien ne comptera donc aucun joueur dans son effectif qui a participé à la dernière série entre les deux équipes, en 2014. Dans le camp adverse, Patrice Bergeron, Brad Marchand et le revenant David Krejci y sont encore.

En fait, pour parler de ces moments plus mémorables qu’un duel par un mardi anonyme de janvier, il faut plutôt se tourner vers ceux qui les ont vécus… comme partisans ! Par exemple, Jordan Harris, inconditionnel des Bruins dans une autre vie, qui se souvient encore « du but de P. K. Subban contre Tuukka Rask, en sortant du banc des pénalités. J’ai revu ce but plein de fois dans les faits saillants ! », racontait-il, allant ainsi à l’encontre du lecteur qui nous écrivait récemment que ce but des séries de 2014 était « plutôt ordinaire » (sans blague).

Cela dit, ces rivalités historiques renaissent avec de nouveaux acteurs, et chez le Canadien, Arber Xhekaj est ce genre de joueur qui pourrait en devenir un acteur principal.

« Je lui demandais justement ce qu’il avait prévu pour ce soir, expliquait Suzuki, mardi, au terme de l’entraînement matinal du CH. Gallagher a vécu la rivalité. Quand il est à Boston, ils ne l’aiment pas. Plusieurs gars ont vécu la rivalité, mais peu parmi ceux en uniforme ce soir. Notre nouvelle génération de joueurs va commencer à vivre ses propres moments. »

Formation identique

Pour un quatrième match d’affilée, Martin St-Louis fera appel à une formation à 11 attaquants et 7 défenseurs. Il s’agira des 18 mêmes patineurs que samedi, et du même gardien partant, Samuel Montembeault.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Nick Suzuki tente un tir face au gardien Jeremy Swayman, en mars 2022.

Cette formation va de soi parce que l’équipe ne compte que 11 attaquants en santé. Sean Monahan semble être le plus près d’un retour, lui qui s’est de nouveau entraîné avec ses coéquipiers mardi. Mais son chandail bleu marine laisse croire qu’il n’a toujours pas reçu le feu vert pour encaisser des contacts.

Les recrues Xhekaj et Jordan Harris ont été les principales victimes de la formation à sept défenseurs jusqu’ici. Le recours à cette formation a coïncidé avec le retour de Mike Matheson dans la formation.

En trois matchs depuis le retour de Matheson, Xhekaj n’a joué que 11 min 25 s en moyenne. Harris, lui, a passé 22 minutes sur la patinoire lors du dernier match sans Matheson. C’était la sixième fois en huit matchs qu’il atteignait la marque des 20 minutes. Depuis, son temps d’utilisation a dégringolé à 17, 14, puis 11 minutes au dernier match.

« Il jouait plus de minutes quand Matheson n’était pas là, quand on ne jouait pas à sept défenseurs, a expliqué St-Louis. Ce sont surtout les circonstances, ce n’est pas la qualité de son jeu. Il faut aussi gérer les joueurs qui reviennent, donc les minutes sont réparties un peu plus. »

« Tu dois te préparer de la même façon, car il peut y avoir des blessés ou des gars qui écopent de pénalités, a souligné Harris. Quand tu joues moins, tu fais un peu plus de vélo stationnaire après le match. L’important est de rester prêt physiquement et mentalement. »