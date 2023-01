Douze matchs. Des 13 premiers matchs du Canadien cette saison, Michael Pezzetta en a regardé 12 du haut de la passerelle. Et quand il jouait, son temps d’utilisation tournait autour de huit minutes par match.

Mais comme pour ses compagnons de trio Alex Belzile et Rafaël Harvey-Pinard, les nombreux blessés ont changé la donne pour lui aussi.

« Ç’a été des hauts et des bas cette saison et ça peut être dur mentalement de rentrer et sortir de la formation, ça te fait perdre ton élan, a rappelé le chevelu attaquant, après l’entraînement de lundi. J’ai dû rester fort mentalement. En ce moment, j’ai la chance de jouer plus souvent, plus de minutes. Je ne me souviens pas d’avoir joué autant dans la LNH que dans les trois derniers matchs ! »

Mardi dernier, contre les Jets, il a en effet atteint un sommet personnel dans la LNH en jouant 13 minutes. Seulement 10 fois dans sa carrière, il a dépassé les 11 minutes dans un match ; il a atteint ce chiffre dans les trois derniers duels.

Pezzetta saute moins souvent son tour – il a été retranché de la formation à six reprises depuis la mi-novembre. N’empêche que l’utilisation qu’en fait Martin St-Louis ne cadre pas avec les mots élogieux qu’il tient parfois à son endroit. Chaque fois qu’il est questionné à son sujet, St-Louis rappelle à quel point Pezzetta a sa valeur. « Un joueur important pour la culture d’équipe », avait même dit l’entraîneur-chef en novembre.

Mais ces compliments se transformaient rarement en minutes de jeu. « Ils gardaient la communication ouverte, précise le joueur. Ce n’est pas comme s’ils ne me disaient rien. Mais je venais au travail tous les jours, j’essayais de faire ma place. Ça ne me donnait rien d’arriver frustré ou de bouder. Donc je voulais arriver avec le sourire, amener de l’énergie et prouver que j’ai ma place quand j’ai ma chance. »

En 28 matchs cette saison, l’ailier repêché au 6e tour en 2016 compte quatre points (deux buts, deux passes). Le CH a marqué 6 buts et en a accordé 12 quand Pezzetta est sur la patinoire à 5 contre 5, selon Natural Stat Trick. Seul Jonathan Drouin (31,8 %) présente un pire ratio parmi les attaquants de l’équipe.

Cela dit, St-Louis a bon espoir qu’en jouant avec deux joueurs d’énergie, Pezzetta pourra mettre ses qualités davantage en évidence.

« Il a toujours de l’énergie. Quand tu le fais jouer avec des gars qui ont plus son style, c’est plus facile de jouer sa game. Souvent, cette année, il jouait avec des gars plus offensifs, pas nord-sud comme lui, qui n’ont pas ses atouts », a observé l’entraîneur-chef.