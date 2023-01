Être une équipe indisciplinée est un problème. Avoir de la difficulté en désavantage numérique en est un autre. Manquer de discipline ET donner des buts à profusion à court d’un homme, ça ressemble à un gros problème. Ou à deux raisons d’éviter le banc des pénalités.

Le Canadien se retrouve dans cette très inconfortable position. Ses 172 pénalités mineures le placent au neuvième rang de la LNH cette saison (avant les matchs de vendredi soir), tout près des équipes de tête à ce chapitre. Et il arrive au 27e échelon du circuit en désavantage numérique (73,7 %).

Comme les deux problèmes ne sont pas liés par une relation de cause à effet, il faut les aborder individuellement. Le plus évident, dirons-nous, serait d’écoper de moins de punitions. Difficile, en effet, de faire pire que jeudi soir dernier contre les Panthers de la Floride, qui ont profité de huit chances en avantage numérique pour marquer quatre buts. Le CH a passé pas moins de 13 min 36 s à se défendre avec un ou deux patineurs en moins.

Ce n’est donc pas pour rien que l’entraîneur Martin St-Louis, vendredi, a appelé ses hommes à afficher « plus de contrôle ».

Il faut jouer avec émotion, mais il ne faut pas se perdre. On s’est perdus dans ce match-là. Je pense que c’est normal pour une jeune équipe, mais il faut réparer ça. On va essayer de trouver des manières pour aider le groupe à rester plus calme. Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

Il faut aussi se méfier de la surenchère, a fait valoir Samuel Montembeault. « Quand on commence à écoper de punitions, ou que les décisions ne vont pas de notre côté, on se laisse emporter et on écope d’encore plus de punitions ou bien on fait des erreurs qui mènent à des pénalités. » Contre les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston, prochains adversaires du CH, il faudra rester loin du cachot, a-t-il ajouté.

Toutes ces minutes passées à se défendre peuvent aussi avoir un effet usant, a souligné St-Louis. Jeudi, les défenseurs Joel Edmundson et David Savard ont chacun passé presque 10 minutes à quatre (ou trois) contre cinq.

Auditions

Si l’appel au sang-froid n’est pas entendu, il restera toujours l’option de resserrer le jeu en désavantage numérique. Ici, ce n’est pas gagné.

Après son cauchemardesque voyage dans l’ouest du temps des Fêtes, le Canadien avait connu une séquence plutôt heureuse sur ce plan. En six rencontres, du 5 au 15 janvier, il a conservé un taux d’efficacité fort respectable de 82,4 %.

Le voyage à New York du week-end dernier a toutefois coûté cher. Jake Evans et Joel Armia en sont revenus blessés, et ils rateront plusieurs matchs — surtout Evans, dont l’absence est évaluée à 8 à 10 semaines. Depuis qu’ils sont tombés au combat, leur équipe a flanché cinq fois en 10 occasions (50 %).

Leur perte est lourde sur le plan qualitatif et complique la gestion de l’effectif. Evans (1er) et Armia (3e) sont parmi les attaquants réguliers les plus sollicités à court d’un homme depuis le début de la saison (en utilisation moyenne par match). Le suivant sur la liste est Sean Monahan, lui aussi blessé.

En leur absence, il sera difficile de surtaxer encore davantage Christian Dvorak, qui s’est échiné pendant presque six minutes et demie en désavantage numérique contre les Panthers. Nick Suzuki et Josh Anderson, qui étaient des employés de soutien dans ce département, ont déjà vu leur tâche augmenter. Mais ils ne peuvent tout faire.

On a donc déjà donné des chances à Kirby Dach, Jesse Ylönen, Michael Pezzetta et Rem Pitlick, avec des niveaux de succès variables. Dach, par exemple, n’a été sur la glace pour aucun but dans ces circonstances en presque trois minutes. Une belle découverte.

Même s’il vient à peine d’être rappelé du Rocket de Laval, Rafaël Harvey-Pinard a été mis à contribution, jeudi. Avec 4 min 16 s, il n’a été devancé que par Dvorak et Suzuki. C’est beaucoup pour un joueur rapatrié seulement l’avant-veille et dont l’expérience dans la LNH se résumait jusque-là à cinq matchs.

L’adaptation se fait « graduellement », a expliqué le Saguenéen, vendredi. Dans les rangs juniors et dans la Ligue américaine, il a joué à profusion dans ce type de situation. Or, les systèmes de jeu ne sont pas les mêmes à Laval et à Montréal. Surtout, « le niveau d’exécution est beaucoup plus rapide dans la LNH ». « Sur les passes transversales, il faut que tu sois aux aguets. »

Harvey-Pinard s’assure donc de « poser beaucoup de questions aux entraîneurs qui s’occupent du désavantage numérique ». « Comme ça, tu sais ce que tu fais de bien ou de moins bien. Ça passe beaucoup par la communication », a-t-il précisé.

Le jeune homme, au fait, profite déjà de la bénédiction de David Savard. Le vétéran, expert en la matière, voit en son compatriote un joueur « intelligent, capable de faire de bonnes lectures ». Se démarquer en désavantage numérique « peut lui donner un peu plus de temps de glace et l’aider à rester dans la LNH », a-t-il estimé.

Le même Savard, par ailleurs, invite à la prudence dans l’analyse des statistiques récentes. Oui, le CH a donné quatre buts aux Panthers. Mais trois de ceux-ci sont survenus dans les 20 dernières secondes de la punition. « Un dégagement de plus et on était corrects », a-t-il imagé avec beaucoup de justesse.

« Ça nous a fait mal », a-t-il conclu. Avec beaucoup de justesse aussi.