Nos amis de l’équipe médicale du Canadien auront beaucoup de travail dans les prochains jours. L’équipe a annoncé que les attaquants Joel Armia, Juraj Slafkovsky et Jake Evans ont été placés sur la liste des blessés.

Par conséquent, Rem Pitlick et Rafaël Harvey-Pinard ont été rappelés d’urgence.

Mais Martin St-Louis n’était pas du genre à se morfondre, mardi matin. « Je vais me concentrer sur le positif : Matheson revient ! », a lancé l’entraîneur-chef du Canadien, au terme de l’entraînement matinal de mardi, en vue du match contre les Jets de Winnipeg.

Ce sera effectivement un retour au jeu pour Mike Matheson. La gestion de son cas sera à surveiller, car sa première saison à Montréal, jusqu’ici, a été ternie par les blessures. Une blessure à l’abdomen subie au camp lui a fait rater les cinq premières semaines de la saison. À son retour, il a disputé neuf matchs avant d’en rater quatre autres, puis de tenter un nouveau retour le 17 décembre. Retour qui n’aura duré qu’un match. Cette fois, c’était une blessure à l’aine.

Alors, comment s’assurer qu’il demeure en santé, cette fois ? « C’est une question pour le personnel médical, a répondu St-Louis. Moi, quand on me dit qu’il est prêt à jouer, il est prêt à jouer. Je ne sais pas combien de minutes il va jouer ce soir. On va voir. »

Notons qu’à l’entraînement, les trois vétérans de la brigade défensive (Matheson, David Savard, Joel Edmundson) évoluaient au sein de duos différents, ce qui pourrait aider St-Louis à répartir les minutes parmi ses arrières. Matheson n’a jamais joué moins de 22 minutes dans un match cette saison.

Autre facteur qui pourrait jouer : le statut de Jonathan Drouin. L’attaquant n’a pas participé à l’entraînement matinal parce qu’il recevait des traitements et St-Louis a admis que sa présence mardi soir était incertaine. Or, s’il ne peut pas jouer, l’équipe n’aurait que 11 attaquants en santé, ce qui la forcerait de faire appel à sept défenseurs.

À l’entraînement, l’entraîneur adjoint Alex Burrows jouait le rôle de 12e attaquant et à voir aller les choses, on a presque l’impression d’approcher le moment où l’ancien attaquant sera forcé de sortir de la retraite.

Bilan médical

Evans s’est blessé à la jambe gauche samedi soir, face aux Islanders, et il a raté le match du lendemain face aux Rangers. Il portait une orthèse sur son genou.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jake Evans, Rem Pitlick et Joel Armia

Slafkovsky n’a quant à lui pas joué dans les 10 dernières minutes de la rencontre de dimanche. L’équipe parle d’une blessure au bas du corps.

Enfin, Armia avait été aperçu en douleur après qu’il eut été plaqué par son ancien coéquipier Jacob Trouba, en fin de deuxième période. Il grimaçait à son retour au banc et était plié en deux, mais le thérapeute sportif en chef de l’équipe, Graham Rynbend, n’a pas été le voir. Il ne restait toutefois qu’une minute avant l’entracte à ce moment.

Armia est demeuré dans le match et a effectué six présences en troisième période, jouant près de sept minutes.

St-Louis a confirmé que c’est sur cette séquence qu’Armia a subi la blessure qui l’empêche de jouer. Blessure qui tombe à un bien mauvais moment, puisque le colosse aux mains soyeuses comptait quatre points à ses six derniers matchs, de loin sa meilleure séquence de la saison.

Des rôles pour Harvey-Pinard et Pitlick

Pitlick était incandescent à Laval depuis la pause de Noël. En huit matchs, il a empilé 15 points. En 14 matchs avec le Tricolore, cependant, il a inscrit un seul point.

Harvey-Pinard, dont c’est le premier rappel cette saison, comptait quant à lui 25 points (15 buts, 10 passes) en 37 matchs cette saison avec l’équipe dont le nom est également une chanson de Def Leppard.

Au-delà des statistiques offensives, les deux pourront se faire valoir dans des rôles où l’équipe a des besoins criants. Le Tricolore est décimé au centre et c’est à cette position que Pitlick s’est entraîné.

En désavantage numérique, aussi, c’est mince. Deux des éclopés du jour (Armia et Evans) sont des membres permanents de ces unités. Or, Pitlick et Harvey-Pinard ont tous les deux de l’expérience dans cette facette du jeu.

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Rafaël Harvey-Pinard

Jesse Ylönen pourrait quant à lui voir son temps d’utilisation en hausse, en raison de la minceur des effectifs à l’avant. Ce sera son quatrième match depuis son rappel.

« Quand j’étais dans la Ligue américaine, j’espérais que des scénarios comme ça se produisent, a rappelé St-Louis. Pas que tu souhaites du mal, mais ces gars-là ont la chance de monter et peut-être voler une chaise. »

En bref

Par ailleurs, l’équipe a annoncé que Sean Monahan avait été inscrit sur la liste des blessés. Dans le communiqué, il est toutefois précisé qu’il poursuit sa remise en forme. La décision est rétroactive au 6 décembre. Les joueurs qui y sont inscrits doivent rater un minimum de 10 matchs ou de 24 jours, des chiffres que Monahan a déjà excédés.

Samuel Montembeault défendra le filet de Montréal, son cinquième départ de suite. Il sera confronté à Connor Hellebuyck.

Le match mettra aux prises le défenseur du Canadien Justin Barron et son frère, Morgan, attaquant chez les Jets. La fratrie néo-écossaise s’affrontera pour la toute première fois, à quelque niveau que ce soit. Morgan a trois ans de plus que Justin, et est passé par les rangs universitaires américains plutôt que par la LHJMQ.