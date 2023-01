(NEW YORK, NY) Sans surprise, Jake Evans ratera le duel dominical entre le Canadien et les Rangers.

En son absence, Martin St-Louis reviendra à la traditionnelle formation de 12 attaquants et 6 défenseurs et réintégrera Mike Hoffman et Michael Pezzetta. Chris Wideman sera l’arrière sacrifié.

St-Louis n’a pas dévoilé ses intentions quant à ses trios, mais a précisé que Kirby Dach sera muté au centre. Il n’a pas non plus offert de détails supplémentaires sur le statut d’Evans, qui a quitté le match de samedi en fin de première période, visiblement blessé au genou gauche.

La surprise du jour est toutefois venue quand il a annoncé l’identité de son gardien partant. Ce sera Samuel Montembeault, qui disputera donc un deuxième match en 22 heures, un troisième en quatre jours. Le gardien québécois n’a pas non plus été ménagé, ayant affronté 80 tirs à ses deux derniers départs.

En attendant le retour de Jake Allen, l’auxiliaire de Montembeault est Cayden Primeau, et St-Louis a rappelé que Primeau avait été blessé cette saison, ce qui explique sa réticence à l’envoyer dans la gueule du loup. Primeau n’a disputé que 13 matchs cette saison, un seul depuis la fin novembre. De plus, il peine à garder la tête hors de l’eau à Laval (moyenne de 3,65, efficacité de ,890) et son expérience dans la LNH la saison dernière (moyenne de 4,62, efficacité de ,868) incite à la prudence.

Dans le camp adverse, on compte deux absents en raison de blessures : Chris Kreider et Julien Gauthier. En l’absence de Kreider, Alexis Lafrenière devrait jouer au sein du premier trio en compagnie de Mika Zibanejad. Une belle occasion pour lui. Lafrenière compte 18 points (5 buts, 13 passes) en 42 matchs cette saison.

Igor Shesterkin défendra le filet des Rangers.