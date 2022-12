(Cape Breton) Josh Lawrence a mené l’attaque des Mooseheads avec quatre buts et trois aides et le club d’Halifax a étrillé les Eagles du Cap-Breton 11-3, samedi.

La Presse Canadienne

Zachary L’Heureux et Jordan Dumais se sont également distingués dans la victoire en récoltant respectivement quatre et trois points.

L’Heureux, capitaine des Mooseheads, a inscrit un but et s’est fait complice de deux des filets de Lawrence ainsi que du premier de la rencontre de Dumais.

De son côté, Dumais a profité de sa performance de deux buts et une mention d’assistance pour creuser l’écart au sommet du classement des pointeurs du circuit Courteau. En 31 rencontres, il a amassé 68 points.

Le meilleur buteur de la LHJMQ, Alexandre Doucet, a inscrit son 31e filet de la campagne en plus de récolter une aide.

Jake Furlong, Cameron Whynot et Mathieu Cataford ont aussi touché la cible pour les visiteurs. Markus Vidicek a amassé trois aides.

Ivan Ivan a assuré la riposte pour les Eagles en enfilant l’aiguille à deux reprises. Luke Patterson a également fait mouche.

Mathis Rousseau a stoppé 24 tirs dans la victoire.

La situation a été plus complexe de l’autre côté de la patinoire. Les Eagles ont effectué trois changements de gardiens. En deux présences sur la glace, Giovacchino DiMattia a repoussé 24 des 31 tirs auxquels il a fait face alors que Xavier Farrah a accordé quatre buts sur 12 tirs.

Titan 2 – Islanders 3

Jérémie Biakabutuka a couronné la remontée des Islanders en marquant avec 43 secondes à faire à la troisième période et la formation de Charlottetown a pris la mesure du Titan de l’Acadie Bathurst 3-2.

Wildcats 4 – Sea Dogs 1

Les Wildcats ont inscrit trois buts en moins de cinq minutes pour entamer le troisième tiers et l’équipe de Moncton a pris la mesure des Sea Dogs de Saint-Jean 4-1.

Phoenix 5 – Remparts 2

Justin Gill a accumulé deux buts et une aide, Olivier Adam a stoppé 27 tirs et le Phœnix de Sherbrooke s’est imposé 5-2 contre les Remparts de Québec, qui ont vu leur série de victoires être freinée à quatre.

Voltigeurs 5 – Océanic 4 (fus.)

Tyler Peddle a fait bouger les cordages lors de la sixième ronde de tirs de barrage et les Voltigeurs de Drummondville ont mis fin à la série de huit victoires de l’Océanic de Rimouski en ayant le dessus 5-4.

Foreurs 0 – Huskies 8

Emeric Gaudet, Olivier Dubois et Anthony Turcotte ont marqué chacun deux buts et les Huskies de Rouyn-Noranda ont écrasé les Foreurs de Val-d’Or 8-0.

Drakkar 6 – Saguenéens 5 (prol.)

Marshall Lessard a marqué son deuxième but de la rencontre en prolongation et le Drakkar de Baie-Comeau a inscrit quatre buts consécutifs pour renverser les Saguenéens de Chicoutimi 6-5 et stopper sa série de défaites à cinq.

Cataractes 2 – Tigres 5

Pier-Olivier Roy a rompu l’égalité à mi-chemin en troisième période et les Tigres de Victoriaville ont défait les Cataractes de Shawinigan 5-2.

Olympiques 5 – Armada 4

Cam MacDonald a marqué deux buts, Emerik Despatie a réalisé 24 arrêts et les Olympiques de Gatineau ont battu l’Armada de Blainville-Boisbriand 5-4.