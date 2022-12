(Moncton) Le gardien Adam Gajan a décroché un blanchissage grâce à 28 arrêts et la Slovaquie a défait la Lettonie 3-0 au championnat mondial de hockey junior, vendredi.

La Presse Canadienne

Filip Mesar, un choix de première ronde du Canadien de Montréal, a mené l’attaque slovaque avec un but et une aide. Alex Ciernik et Simon Nemec, le deuxième choix au total de l’encan 2022 – sélectionné par les Devils du New Jersey – ont également touché la cible.

Le gardien letton Patriks Berzins a arrêté 23 des 25 tirs auxquels il a fait face puisque Mesar a fait mouche dans un filet désert.

Avec cette victoire, la Slovaquie est à égalité avec les États-Unis en deuxième place du groupe B avec deux victoires et une défaite. La Finlande occupe le premier rang avec deux victoires et un revers en prolongation.

Les victoires en temps réglementaire valent trois points, les victoires en prolongation en accumulent deux et les défaites en prolongation en valent un.

La Lettonie a terminé au dernier échelon du groupe B avec un point en quatre matchs et affrontera le perdant du duel entre l’Allemagne et l’Autriche qui aura lieu plus tard vendredi. Le perdant de cette confrontation, sous un format deux de trois et qui débutera lundi, se verra ensuite relégué.

De leur côté, les Slovaques termineront la phase de groupe samedi contre la Suisse.