2022 marquée par le début possible d’une nouvelle dynastie au Colorado

L’année 2022 a marqué un certain retour à la normale à travers le monde du sport, après deux années marquées par les annulations et les contraintes liées à la pandémie de COVID-19. C’est dans ce contexte que la LNH a commencé sa vie « post-pandémie ».

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Une saison complète de 82 matchs a été disputée, malgré quelques éclosions de COVID-19 chez des équipes. L’Avalanche du Colorado a ensuite mis fin au règne du Lightning de Tampa Bay en soulevant la Coupe Stanley.

Voici quelques éléments qui ont retenu l’attention en 2022 à travers la LNH.

Une nouvelle dynastie ?

Le Lightning de Tampa Bay a été le roi incontesté des deux campagnes marquées par la pandémie, devenant seulement la deuxième équipe de l’ère du plafond salarial à remporter les grands honneurs deux fois de suite.

La troupe de Jon Cooper s’est rendue de nouveau en grande finale en 2022, mais a enfin trouvé un rival à sa hauteur en l’Avalanche du Colorado.

Menée par Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Gabriel Landeskog et le défenseur Cale Makar, l’Avalanche a finalement répondu aux attentes en place depuis quelques saisons. Grâce à l’appui de joueurs de soutien de qualité comme Artturi Lehkonen et Josh Manson, l’Avalanche a remporté la Coupe Stanley pour une première fois depuis 2001.

L’Avalanche espère maintenant devenir la nouvelle dynastie de la LNH. Son noyau est demeuré relativement intact, malgré les départs de l’attaquant Nazem Kadri et du gardien Darcy Kuemper.

Pour sa part, le Lightning demeure tout aussi dangereux et expérimenté. Après avoir perdu en finale lors des trois dernières saisons, avec trois équipes différentes, Corey Perry espère enfin soulever le précieux trophée pour une deuxième fois en carrière.

Un record à portée de main

Au niveau individuel, un joueur semble échapper au passage du temps. Alex Ovechkin continue de remplir les filets adverses comme s’il était toujours un jeune attaquant fringant.

Même s’il est maintenant âgé de 37 ans, Ovechkin a eu besoin de seulement 31 matchs pour atteindre le plateau des 20 buts en une saison pour une 18e fois en autant de campagnes en carrière dans le circuit Bettman.

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin (8) a inscrit ses 801e et 802e buts vendredi soir.

Il affiche 802 buts au compteur, soit un de plus que Gordie Howe au deuxième rang de l’histoire des buteurs de la LNH.

Ovechkin ne fracassera pas le record de 894 buts appartenant à Wayne Gretzky avant la fin de la saison en cours, mais il semble de plus en plus inévitable qu’il le fasse avant qu’il accroche ses patins pour de bon.

Des publicités envahissantes

À la recherche de nouvelles sources de revenus, la LNH a finalement cédé à la tentation en 2022 et a permis aux équipes d’ajouter le logo d’un commanditaire sur son chandail et son casque.

L’arrivée du logo de la RBC sur les chandails du Canadien a fait réagir la plupart des observateurs, qui ont noté qu’il n’y avait plus rien de sacré chez la Sainte-Flanelle.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE le Canadien a dévoilé le logo RBD sur son chandail lors du tournoi de golf annuel du club à Laval-sur-le-Lac, le 12 septembre.

Les spectateurs à la maison ont aussi eu droit à une surprise lors de la télédiffusion des premiers matchs. Des publicités sont maintenant ajoutées par informatique sur les bandes, la patinoire et la baie vitrée par-dessus les publicités déjà présentes à l’aréna. De plus, certaines des publicités sur les bandes sont animées, attirant le regard des téléspectateurs loin de la rondelle.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a récemment affirmé qu’un sondage effectué par la ligue concluait que les publicités par informatique ne dérangeaient pas les téléspectateurs. Plusieurs ont sourcillé en entendant ces mots sortir de la bouche de Bettman, se demandant qui avait participé à ce sondage.

Une absence qui perdure

Sur la scène internationale, la LNH a reporté son retour aux Jeux olympiques.

L’Association des joueurs de la LNH avait négocié afin d’assurer sa participation aux Jeux de Pékin en février 2022. La LNH a toutefois livré un bras de fer au syndicat des joueurs, qui a fini par céder de nouveau.

Craignant des mesures excessives du gouvernement chinois contre la COVID-19 dans le cadre des Jeux olympiques et anticipant le pire scénario — une étoile coincée à Pékin en confinement pendant 21 jours pendant que le calendrier de la LNH reprend —, les joueurs ont finalement accepté de mettre une croix sur l’évènement afin de reprendre des matchs remis en raison d’éclosions de COVID-19 plus tôt dans la campagne.

Comme un malheur n’arrive jamais seul, la LNH et l’Association des joueurs ont annoncé cet automne qu’ils mettaient sur la glace tout projet de Coupe du monde de hockey en février 2024.

La décision a été expliquée en citant un « environnement actuel » ne rendant pas rentable la présentation d’un tel tournoi. L’exclusion actuelle de la Russie des compétitions internationales, en raison de la guerre en Ukraine, explique plutôt cette situation, selon plusieurs observateurs.

Ceux qui espèrent voir Sidney Crosby et Connor McDavid représenter ensemble le pays sur la scène internationale devront donc continuer de s’armer de patience. La LNH et l’Association des joueurs ont évoqué la possibilité de présenter une Coupe du monde en février 2025. Sinon, la LNH pourrait effectuer un retour aux Jeux olympiques pour une première fois depuis 2014 en envoyant ses joueurs à Milan et Cortina d’Ampezzo, en Italie, en 2026.