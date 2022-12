Alexander Ovechkin marque les 801e et 802e buts de sa carrière et devance ainsi Gordie Howe au deuxième rang des buteurs de l’histoire de la LNH.

Alexander Ovechkin est en mission. Sa quête au record se poursuit et le voilà maintenant installé seul au deuxième rang des buteurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Après une « disette » de quatre matchs, le Russe a marqué ses 801e et 802e buts, vendredi, dans une victoire de 4-1 sur les Jets de Winnipeg.

Il devance ainsi Gordie Howe et il n’est plus qu’à 93 réussites de s’emparer du premier rang détenu par Wayne Gretzky depuis mars 1994. « J’y vais une étape à la fois », avait quand même relativisé le gros attaquant la semaine dernière.

Le but historique du capitaine des Caps est survenu avec 1 min 38 s à écouler au premier tiers. Ovechkin a converti un tir des poignets du cercle droit, après avoir saisi une passe en retrait de Dylan Strome. David Rittich a été battu entre les jambières.

Le 802e but est venu à environ une minute de la fin, dans un filet désert, tandis que ses coéquipiers lui donnaient galamment toutes les chances de marquer. « J'ai bien essayé de la remettre à Kuznetsov, mais il n'en voulait pas », s'est défendu Ovechkin. Les joueurs se sont levés d'un trait pour célébrer, puis une vidéo de Mark Howe, fils de Gordie Howe, a été présentée sur l’écran géant. « Nous voulons te féliciter pour cet exploit. Te regarder jouer a été un véritable plaisir. »

Dans un moment plutôt rare, les joueurs des Jets l’ont félicité à la fin du match. « Ça fait du bien de le réussir à domicile devant la famille, les amis et les partisans, a dit Ovechkin à la foule. C’est gros. » Il a ensuite remercié sa famille, notamment en s'adressant à elle en russe.

Il y a eu les « Ovie, Ovie » de ses coéquipiers, puis Ovechkin a pris la pose dans le vestiaire avec ses deux enfants ainsi que les rondelles historiques. Et comment a-t-il l'intention de célébrer ce but?

« Je m'en vais dans un bar. Des hot-dogs, des nachos. Pourquoi pas? » a-t-il lancé en riant aux journalistes, avant de devenir plus sérieux. « Merci pour l’appui. C’est l’histoire. Qui sera le prochain à marquer 800 buts? J’espère que quelqu’un le fera. J’ai la chance de rester en santé pour marquer tous ces buts. Je veux remercier mes coéquipiers, les entraîneurs pour la confiance. Sans eux, je n’aurais jamais atteint ces objectifs. »

Moment marquant

Il s’agit évidemment d’un moment marquant pour « Ovie » qui voue une certaine admiration à M. Hockey, décédé en 2016. Les deux hommes se sont croisés au match des étoiles de 2009, à Montréal, et Ovechkin conserve de cette rencontre une photo autographiée par Howe. « C’est certainement l’objet préféré de ma collection, avait-il dit. Il y a Kobe Bryant, Michael Jordan, des bâtons de Wayne Gretzky ou de Mario Lemieux, mais c’est probablement mon objet préféré. »

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin (8) salue les partisans des Capitals de Washington après la rencontre durant laquelle il aura pris le deuxième rang des buteurs de l’histoire de la LNH.

Ovechkin a inscrit son premier but en carrière le 5 octobre 2005. À vrai dire, le droitier avait enregistré un doublé lors de son baptême dans la grande ligue contre les Blue Jackets de Columbus. Le numéro 8 a fait scintiller la lumière rouge grâce à un lancer frappé sur réception du haut des cercles. Une manière de faire qui devenue sa marque de commerce. Un rituel. Un boulet de canon, un grand sourire, le genou au sol, une jambe dans les airs, l’index pointé vers le ciel, et parfois en se propulsant dans la baie vitrée, Ovechkin est devenu un immortel.

Avec ses lacets jaunes et sa visière teintée, il était déjà promis à un bel avenir lorsqu’il a été repêché au premier rang de l’encan amateur de 2004.

Fidèle aux Capitals de Washington, le joueur de 37 ans a passé chacune de ses 18 saisons dans la LNH dans l’uniforme des Caps. Il a fracassé neuf fois la barre des 50 buts et une fois la barre des 60, en 2007-2008. Il a été récompensé à neuf reprises par le trophée Maurice-Richard, remis au meilleur buteur de la saison.

Ovechkin a d’ailleurs signé une prolongation de contrat de cinq ans en juillet 2021, ce qui lui permettrait théoriquement de devancer la Merveille.

Ses principales victimes

Ovechkin a fait mal paraître plus de 166 gardiens depuis le début de sa carrière. Grâce à son tir frappé foudroyant et ses mains exquises, il a marqué à profusion, mais certains cerbères ont goûté plus souvent que d’autres à sa médecine.

C’est Marc-André Fleury qui a été le plus souvent battu par Alex le Grand. Le Québécois lui a concédé 25 buts au cours de leurs affrontements.

Fleury est suivi de près par Henrik Lundqvist, avec 24, ainsi que Carey Price et Kari Lehtonen, qui ont raté la rondelle 22 fois chacun.

PHOTO ANDRE PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Alex Ovechkin marque aux dépens de Carey Price, lors d’un match disputé au Centre Bell, en novembre 2018

Parmi ses buts les plus mémorables, on se souviendra de la fois où il avait marqué son 50e filet de la saison, le 19 mars 2009, contre le Lightning de Tampa Bay. Après avoir marqué, il avait déposé son bâton sur la glace pour faire comme si son CCM était en feu.

Toutefois, son but le plus mémorable restera à jamais celui du 16 janvier 2006 contre les Coyotes de Phoenix. Ovechkin a saisi la rondelle à droite sur la ligne du centre et à la hauteur des cercles il a coupé vers le centre en passant le disque sous le bâton de Paul Mara. Le Russe est tombé sur le dos et il a poussé la rondelle qui était sous lui, derrière sa tête, dans le but, car le gardien Brian Boucher avait effectué une sortie pour tenter d’intercepter le prolifique marqueur. Ce but est considéré par plusieurs comme le plus spectaculaire de l’histoire du hockey.