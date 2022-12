Carte postale

À Dallas dans la glace

(Dallas) Ce jeudi féerique a commencé en force, aux petites heures en plus : l’ami et collègue Jonathan Bernier, du Journal de Montréal, qui part au vent devant moi, les quatre fers en l’air, après avoir glissé sur l’un des trottoirs couverts de neige et de glace à Denver.