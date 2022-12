Lisez les comptes rendus des matchs de mardi dans la LNH.

Murray a résisté à une poussée du Lightning avant qu’Engvall et Nylander cassent les reins de leurs rivaux.

Murray n’a presque pas été occupé lors des deux premières périodes, qui ont été dominées 29-8 par les Leafs au chapitre des tirs au but. Pendant ce temps, Vasilevskiy gardait le Lightning dans le coup en multipliant les arrêts spectaculaires.

Bunting a ouvert le pointage après 16 : 45 de jeu en première période, profitant d’une passe de Nylander pour battre Vasilevskiy du côté du bouclier et marquer son huitième but de la campagne.

Pour leur part, les Maple Leafs venaient de perdre en temps réglementaire à l’étranger contre les Rangers de New York et les Capitals de Washington après avoir récolté au moins un point à leurs 15 sorties précédentes (12-0-3) — une de moins que le record d’équipe.

Michael Bunting, Pierre Engvall et William Nylander ont aussi marqué pour les Maple Leafs, tandis que Matt Murray a réalisé 18 arrêts. Engvall et Nylander, qui a également amassé une aide, ont fait mouche dans un filet désert en fin de rencontre.

Auston Matthews a touché la cible en deuxième période et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 4-1, mardi soir.

Tristan Jarry a fait 26 arrêts, cinq de plus qu’Igor Shesterkin.

Le capitaine des Penguins a aussi pris part au but d’Evgeni Malkin en avantage numérique, au deuxième vingt.

Sidney Crosby a récolté un 18 e but, mardi, aidant les Penguins de Pittsburgh à l’emporter 3-2 aux dépens des Rangers de New York

Evgeni Malkin (71) célèbre son but inscrit en deuxième période.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

Les Jets battent les Sénateurs 5-1

PHOTO TERRENCE LEE, USA TODAY SPORTS Kyle Connor a inscrit deux buts dans la victoire des siens.

Kyle Connor a récolté deux buts et une aide et les Jets de Winnipeg ont triomphé 5-1 face aux Sénateurs d’Ottawa, mardi.

Connor et le défenseur Josh Morrissey, qui a amassé un but et une aide, ont prolongé tous les deux leur série de matchs consécutifs avec au moins un point à 10. Morrissey a aussi fracassé un sommet personnel en inscrivant son 38e point de la saison.

Kevin Stenlund et Sam Gagner ont également fait bouger les cordages pour les Jets, qui ont gagné trois de leurs six derniers matchs.

David Rittich a réalisé 35 arrêts devant le filet des Jets. C’était la première fois cette saison qu’il obtenait un deuxième départ de suite. Connor Hellebuyck est aux prises avec un virus non lié à la COVID-19.

Drake Batherson a marqué en avantage numérique pour les Sénateurs. Cam Talbot a stoppé 19 lancers.

Disputant un cinquième match avec les Jets, Stenlund a profité de son propre retour pour marquer un premier but cette saison après 1 : 58 de jeu en première période.

Morrissey a creusé l’écart cinq minutes plus tard, quand son tir s’est faufilé à travers la circulation.

Batherson a réduit l’écart par la suite, mais Gagner a répliqué pour les Jets avec 13 secondes à écouler en première période.

Connor a inscrit ses 14e et 15e buts de la saison en deuxième période.

Il a profité d’une belle passe de Morrissey à 1 : 02 du deuxième vingt. Puis, Connor est revenu à la charge avec 5 : 37 à faire à l’engagement.

Judy Owen, La Presse Canadienne