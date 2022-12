(Dallas) Un peu tout le monde a remarqué qu’Evgenii Dadonov n’apporte pas grand-chose au Canadien ces jours-ci, et de toute évidence, Martin St-Louis a remarqué la même chose.

L’entraîneur du Canadien a ainsi choisi de rayer le joueur russe de sa formation en vue du match de vendredi soir face aux Stars. C’est Michael Pezzetta qui va prendre sa place dans la formation.

Invité à expliquer ce qu’il attend de Dadonov, St-Louis n’y est pas allé par quatre chemins.

« C’est un peu de tout, a-t-il commencé par répondre. C’est sûr, on veut voir plus d’offensive de sa part, aussi du meilleur jeu défensif de sa part. Mais ce n’est pas seulement lui ; on ne joue pas selon nos propres standards de début de saison. Présentement, on n’est même pas proche de ça. »

Cela vient aussi signifier que le jeune Anthony Richard aura l’occasion de disputer un troisième match de suite avec le Canadien. L’attaquant de 26 ans a marqué son premier but dans la LNH lors du match précédent, celui de mercredi soir à Denver contre l’Avalanche du Colorado.

Martin St-Louis a de plus précisé que l’attaquant Kirby Dach allait retourner au poste de centre lors de la rencontre de vendredi à Dallas, sans toutefois identifier ses compagnons de trio.

Le Canadien a tenu un entraînement vendredi matin après avoir dû annuler celui de la veille pour des raisons de mauvaise météo. « Le match à Denver a été difficile pour nous d’un point de vue physique, a expliqué le capitaine Nick Suzuki. Alors on a finalement eu une journée de congé jeudi, et je pense que ça va s’avérer bénéfique pour nous en vue de la rencontre de vendredi soir contre les Stars. »

C’est Jake Allen qui sera devant le filet montréalais à Dallas.