La Presse Canadienne

(David Desharnais, Chris DiDomenico et Daniel Winnik tenteront de défendre le titre qu’ils ont aidé le Canada à remporter à la Coupe Spengler en 2019.) Le Canada a dévoilé la formation de 25 joueurs qui visera un 17e titre pour l’unifolié à la Coupe Spengler, présentée du 26 au 31 décembre à Davos, en Suisse.

Six Québécois participeront au tournoi, incluant Desharnais. Les autres sont l’attaquant Philip-Michael Devos et les défenseurs Thomas Grégoire, Jérôme Leduc, Tobie Bisson et Nicolas Beaudin.

Beaudin appartient présentement au Canadien de Montréal, mais évolue avec le Rocket de Laval, son club-école dans la Ligue américaine de hockey.

Le groupe a été choisi par le directeur général Shane Doan, le directeur des opérations hockey de Hockey Canada, Tyler Dietrich et un comité de gestion incluant Daniel Brière, Ray Whitney et Andrew Ebbett. Les joueurs seront dirigés par l’entraîneur-chef Travis Green.

Le Canada a remporté un quatrième titre en cinq ans et une 16e couronne en tout quand le tournoi a eu lieu pour la dernière fois en 2019. L’évènement a été annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

L’équipe canadienne se retrouvera dans le même groupe que le HC Davos et le HC Sparta Prague lors du tour préliminaire.