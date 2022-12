(Ottawa) Le défenseur Artem Zub a accepté une prolongation de contrat de quatre saisons avec les Sénateurs d’Ottawa.

La Presse Canadienne

L’équipe a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse, mercredi matin.

Cette entente, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain, rapportera à Zub un salaire annuel moyen de 4,6 millions US. Zub touchera 4 millions US en 2023-24 et 4,8 millions US lors de chacune des trois campagnes suivantes.

Le contrat inclut également une clause de non-échange qui touche 10 équipes.

Âgé de 27 ans, Zub a réalisé des sommets personnels en carrière la saison dernière au chapitre des buts (six), des aides (16), des points (22) et des minutes de punitions (60). Il avait participé à 81 des 82 matchs des Sénateurs.

Cette saison, il a récolté deux buts, deux aides et 10 minutes de punitions en 14 rencontres. En carrière, il totalise 11 buts et 29 aides en 142 matchs.

« La transition qu’a effectuée Artem vers le hockey nord-américain a été remarquable », a déclaré le directeur général Pierre Dorion, dans le communiqué de l’équipe.

« Il a travaillé avec ardeur pour devenir un excellent joueur de la LNH et un solide défenseur. De manière régulière, il fait de nous une meilleure équipe défensive lorsqu’il est sur la patinoire. Nous sommes heureux d’avoir pu conclure une entente d’une telle durée avec lui », a ajouté Dorion.

Originaire de la Russie, Zub a représenté son pays lors des Jeux olympiques de 2018 de PyeongChang, alors que son équipe avait gagné la médaille d’or. Il a aussi récolté des médailles de bronze avec la Russie lors des Championnats du monde de 2017 et de 2019.