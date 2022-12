PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Cam Atkinson sera opéré au cou et sa saison est officiellement terminée

(Philadelphie) L’attaquant Cam Atkinson des Flyers de Philadelphie se soumettra à une opération au cou mercredi et il ratera la totalité de la saison 2022-23.

Associated Press

Il s’agit d’un autre coup dur pour l’une des pires équipes dans la Ligue nationale de hockey.

Âgé de 33 ans, Atkinson n’a pris part à aucun match cette saison. L’an dernier, à sa première campagne avec les Flyers, il avait récolté 23 buts et 50 points. Il a passé les 10 premières saisons de sa carrière avec les Blue Jackets de Columbus.

Atkinson a signé un contrat qui viendra à échéance à l’issue de la saison 2025. Son salaire moyen annuel est de 5,875 millions US.

Les Flyers ne comptent que 10 victoires et 27 points au classement cette saison, et ont été durement touchés par les blessures à des joueurs clés comme Sean Couturier et Ryan Ellis.