Six joueurs de la LHJMQ invités

Le Québécois Étienne Morin fait partie des six joueurs de la LHJMQ qui ont été invités au match des espoirs de la Ligue canadienne de hockey/LNH lundi.

La Presse Canadienne

Morin figure parmi les trois défenseurs du circuit Courteau sélectionnés, en compagnie de Matteo Mann et de Jordan Tourigny. Les attaquants Mathieu Cataford, Ethan Gauthier et Tyler Peddle ont aussi été invités.

Au total, 40 joueurs de la LCH ont été sélectionnés pour participer à cet évènement, qui se déroulera le 25 janvier au Centre Langley Events, en C.-B.. Ce match regroupera les 40 meilleurs joueurs admissibles au repêchage de la LNH en 2023, et ceux-ci ont été identifiés au terme d’un sondage mené auprès des 32 équipes de la LNH.

Depuis le retour de cet évènement en 1996, 15 espoirs de la LCH ont ensuite été sélectionnés au premier rang du repêchage de la LNH, dont Alexis Lafrenière (2020), Marc André-Fleury (2003) et Vincent Lecavalier (1998).

Morin a reçu une autre récompense de taille un peu plus tôt lundi.

Le défenseur des Wildcats de Moncton a en effet été nommé le joueur de la semaine dans la LHJMQ, a annoncé le circuit Courteau par voie de communiqué.

Le hockeyeur âgé de 17 ans originaire de Salaberry-de-Valleyfield a marqué trois buts et ajouté trois passes pour aider les Wildcats à terminer la semaine avec une fiche de 2-1-0.

Morin a d’abord marqué un but et amassé une mention d’aide dans la victoire de 3-2 des siens contre le Titan d’Acadie-Bathurst jeudi soir. Il a poursuivi sa lancée avec une performance de deux buts et une mention d’assistance — il s’agissait de son deuxième match de trois points cette saison — dans la victoire de 8-5 obtenue contre les Sea Dogs de Saint-Jean vendredi soir.

Puis, le Québécois a couronné sa semaine de rêve en récoltant une passe dans un revers de 5-3 face aux Eagles de Cap-Breton dimanche. Dans la défaite, Morin a tout de même porté à sept sa série de matchs avec au moins un point.

Morin est présentement le meilleur buteur parmi les défenseurs de la LHJMQ, avec 13 filets, et il occupe le quatrième rang des pointeurs à sa position avec 31.