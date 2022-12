Nouveau rebondissement dans le tumulte entourant Carey Price. Le gardien de but du Canadien de Montréal affirme ce mardi matin qu’il connaissait bel et bien l’existence de la tuerie de Polytechnique, contredisant la version avancée la veille par la haute direction de l’organisation.

En ce 6 décembre, jour de la commémoration du massacre qui a coûté la vie à 14 femmes en 1989, Price a publié sur Instagram un message au ton radicalement différent de ses communications des derniers jours. « Mes prières accompagnent aujourd’hui les victimes de la tuerie de la Polytechnique ainsi que leurs familles, a-t-il écrit. Je crois que les gens de Montréal connaissent mon cœur et mon caractère, et savent que jamais je n’aurais intentionnellement causé de la douleur aux personnes affectées par la violence par arme à feu. »

Samedi dernier, dans une publication le montrant en tenue de camouflage avec en main un fusil de chasse, Price a critiqué le projet de loi C-21 du gouvernement Trudeau destiné à resserrer les critères interdisant la circulation de certaines armes d’assaut. Il a en outre donné son appui à la Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu (CCDAF) qui, quelques jours plus tôt, avait invité le public à utiliser le code promotionnel « Poly » pour obtenir des rabais dans l’achat de marchandises sur son site web.

Fustigé par l’opinion publique, Price a d’abord publié une précision lundi, affirmant n’avoir voulu manquer de respect à personne. « Non, je n’étais pas d’accord moi non plus avec l’idée du code promotionnel », a-t-il mentionné.

Or, le Tricolore, par le truchement de France-Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH, avait affirmé à Radio-Canada un peu plus tôt que le gardien, pourtant établi à Montréal depuis 2007, n’avait aucune idée de l’existence de la tuerie de Polytechnique. Les coéquipiers et l’entraîneur de Price ont par ailleurs défendu leur gardien, appuyant cette même version des faits. Dans un communiqué publié en soirée, l’équipe n’a pas rectifié cette information.

Ce mardi, Price affirme toutefois le contraire. « En dépit d’une déclaration précédente, j’étais bel et bien au courant de l’existence de la tragédie, a-t-il écrit. Je fais partie de la communauté montréalaise depuis 15 ans et je comprends l’importance qu’a cette journée au sein de la communauté. »

« Bien que je n’aie aucun contrôle sur les circonstances de l’amendement de la loi C-21 et que je reste fidèle aux opinions que j’ai partagées, je reconnais que d’amplifier toute conversation à propos des armes à feu cette semaine peut avoir troublé les personnes affectées par les évènements de 1989. Je leur offre mes excuses », a-t-il conclu.