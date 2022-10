Division Pacifique

L’année des Flames ou des Oilers ?

Est-ce que ce sera finalement l’année où une équipe canadienne, plus précisément albertaine, remportera la Coupe Stanley ? Les Flames misent sur un nouveau meneur avec Jonathan Huberdeau tandis que les Oilers croient finalement avoir trouvé la solution devant le filet avec Jack Campbell. Derrière, les Ducks et les Kings devraient être compétitifs alors qu’on se pose des questions sur les Canucks et les Golden Knights et que ça devrait être plus compliqué pour les Sharks et le Kraken.