Le Lightning de Tampa Bay et le propriétaire de l’équipe, Jeff Vinik, font un don de 2 millions de dollars pour les efforts d’aide aux victimes de l’ouragan Ian.

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Le Lightning de Tampa Bay et le propriétaire de l’équipe, Jeff Vinik, font un don de 2 millions de dollars pour les efforts d’aide aux victimes de l’ouragan Ian.

Associated Press

L’équipe de la Ligue nationale de hockey a précisé vendredi que la Fondation du Lightning de Tampa Bay et la Fondation de la famille Vinik remettront un million de dollars chacun.

« C’est une situation tragique pour de nombreuses familles et communautés à travers l’État de Floride, mais surtout dans la région sud-ouest de l’État », a déclaré Vinik dans un communiqué publié par l’équipe.

« Dans des moments comme ceux-ci, la chose la plus importante que nous pouvons faire est de nous soutenir les uns les autres, et nous espérons que ce don aidera les familles à se rétablir et à se reconstruire dans les mois à venir. »

Ian a touché terre mercredi sur la côte du golfe du Mexique, au sud de la région de Tampa Bay. Le Lightning a reporté deux matchs préparatoires à domicile et a déplacé le camp d’entraînement du club à Nashville, dans le Tennessee, pendant la tempête.