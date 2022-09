(Buffalo) Un an après son départ, Phillip Danault fait encore jaser dans l’entourage du Canadien, et on ne parle pas des partisans qui n’ont toujours pas pardonné à Marc Bergevin de l’avoir laissé partir.

Guillaume Lefrançois La Presse

Owen Beck, que le CH a réclamé au 33e rang en juillet, a connu vendredi un deuxième fort match de suite, au tournoi des recrues. Le Tricolore s’est de nouveau incliné au compte de 4-3, cette fois contre les Devils, mais Beck a encore une fois été un des meilleurs de son camp.

Après la rencontre, un confrère lui a demandé qui sont ses modèles dans la LNH. « J’en ai plusieurs. Les partisans du Canadien connaissent bien Phillip Danault », a-t-il répondu, avant d’ajouter les noms de Bo Horvat et de Patrice Bergeron.

Ce que l’Ontarien aime de Danault ? « Son jeu sur 200 pieds. Il a été tellement bon là-dessus à Montréal, il a aidé l’équipe à connaître du succès et je peux avoir le même type d’impact sur un match. »

« C’est une belle comparaison pour lui, a jugé l’entraîneur-chef des espoirs du CH, Jean-François Houle. Il a gagné plusieurs mises au jeu, il a été intense, a marqué un autre but, il a une bonne rapidité. »

Beck a touché la cible pour un deuxième match de suite, en milieu de troisième période. Il a aussi pris plusieurs mises au jeu dans toutes les zones. Comme les susmentionnés Danault et Bergeron, Beck excelle dans cette facette du jeu. Lors du sondage annuel mené auprès des entraîneurs de la Ligue junior de l’Ontario (OHL), c’est d’ailleurs lui qui a été élu meilleur joueur aux mises au jeu dans l’Association de l’Est.

« Tout commence par les mises au jeu. Si tu n’as pas la rondelle, tu ne peux pas créer d’attaque ou tu cours après la rondelle. Commencer avec la rondelle facilite les choses, donc je me concentre là-dessus », a noté Beck.

Les joueurs de 18 ans ne reçoivent pas toujours une invitation pour le camp principal, après celui des recrues. Mais Beck se donne des arguments pour en recevoir une.

Une nouveauté pour Dubé

Une autre qui a bien paru, c’est Pierrick Dubé. Dans son cas, c’était un premier match, puisqu’il avait été laissé de côté jeudi.

Dubé est présent à titre d’invité. Il n’a jamais été repêché et espère décrocher un contrat pour la Ligue américaine. À 5 pi 8 et 179 lb, son gabarit n’est pas une force, mais il compense par un niveau d’engagement intéressant et une bonne rapidité.

Un jeu en particulier est ressorti. En première période, il s’est rué devant le géant Kevin Bahl, qui tentait un tir frappé. Dubé a bloqué le tir, amorçant ainsi une relance de l’attaque. Quelques instants plus tard, William Trudeau ouvrait la marque pour le Canadien.

Les tirs bloqués, ça fait partie de son arsenal ? « Dans le junior, j’étais plus reconnu comme un joueur offensif, mais cet été, j’étais sur la glace trois fois par semaine avec Bergeron et Danault, a-t-il répondu. Ils m’ont donné de bons conseils. Ils m’ont dit qu’il y a plein de bons joueurs offensifs dans la Ligue nationale. Si je veux monter, je devrai travailler sur des aspects défensifs. »

Dubé a d’ailleurs eu plusieurs occasions de travailler sur son jeu défensif, puisqu’il a aussi été employé en désavantage numérique, rôle auquel il n’est pas habitué. « Je pense que j’ai joué plus en désavantage ce soir que dans toute ma carrière junior ! », a-t-il blagué.

Lui et Cédrick Guindon, un choix de 4e tour du CH en 2022, ont démontré une belle cohésion et ont obtenu leur part de descentes à 4 contre 5. Clairement, l’influence de Bergeron et de Danault est forte.

« C’est mon troisième été avec eux. Des joueurs comme eux qui ont de longues carrières, habitués de jouer contre les meilleurs trios… Quand ils me parlent, ça rentre dans une oreille et ça reste là. »

En bref

Filip Mesar a inscrit l’autre but du CH dans la défaite. Il a joué au centre toute la soirée, mais a inscrit son but en avantage numérique, d’un tir bas pris dans l’enclave.

Jordan Harris a de nouveau eu droit aux éloges de son entraîneur après la rencontre. « Je l’ai trouvé agressif, il a gagné plusieurs batailles, il est très bon devant le filet pour tasser les joueurs et il est plus fort physiquement que ce que je pensais, même s’il n’est pas très gros », a résumé Houle. Harris s’est notamment distingué sur une séquence contre Josh Filmon, qui tentait de filer seul. Harris l’a rattrapé et lui a tenu tête dans un corps à corps, avant de lui faire perdre la rondelle.

Le Canadien s’entraîne samedi, et disputera son troisième et dernier match du tournoi dimanche, à midi, contre les Sénateurs.